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Проверка боем. В Беларуси пройдет учредительный съезд партии «Союз», выступающей за интеграцию с Россией

22.02.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

6 марта в Минске состоится учредительный съезд политической партии «Союз», выступающей за интеграцию с Россией. Об этом сообщает издание "Союзное вече".





- Сторонники белорусско-российской интеграции справедливо полагают, что только развитие союзных отношений позволит создать прочную экономическую базу, которая сохранит и приумножит уровень материальной и социальной обеспеченности белорусов, - говорится в сообщении будущего политическогго объединения.

Инициаторы создания партии «Союз» уверяют, что она "будет нацелена на поступательное развитие общества и государства. Программа состоит из значительного блока социальных льгот, экономических свобод, преобразований в политической сфере и евразийской внешнеполитической повестки".

- Начав работать осенью прошлого года над внесением изменений в новую конституцию Республики Беларусь, гражданская инициатива «Союз» осознала необходимость переформатировать экспертную диалоговую площадку в политическую партию союзной направленности, запрос на которую остро ощущался тогда и к настоящему времени только усилился. Как мы и предполагали, огромное число белорусов откликнулись на наш призыв и включились в общее дело по формированию партии. Кропотливая работа вышла на финишную прямую – учредительный съезд. Наша команда уверена в своих силах и готова к конструктивной политической работе, - отметил председатель организационного комитета по созданию партии «Союз», Сергей Лущ.

Напомним, что белорусская власть сейчас оказалась в полной зависимости от России. В связи с этим "доброжелатели" напоминают, что договор о создании Союзного Государства, который был подписан в 1999 году, своим итогом предусматривает создание единой государственной структуры с Конституцией, валютой, единым экономическим, транспортным, энергетическим пространством.

В 2019 году РФ и РБ подготовили проект по углубленной интеграции стран. Им предусмотрено создание единого рынка, универсальных Налогового и Гражданского кодексов. Всего разработана 31 дорожная карта, содержание которых не раскрывается. 

Готов ли Лукашенко обменять государство в обмен на личную власть, увидим в ближайшее время. 
 
Теги: Минск
 
 
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6 марта в Минске состоится учредительный съезд политической партии «Союз», выступающей за интеграцию с Россией. Об этом сообщает издание "Союзное вече".
 
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