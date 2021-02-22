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Подростка с эпилепсией приговорили к 5 годам колонии за "массовые беспорядки" - прямо в суде у него началась истерика!
Источник материала: Партизан
22 февраля в Гомеле судья Дмитрий Дебой приговорил к 5 годам колонии несовершеннолетнего Никиту Золотарева, который болен эпилепсией! После приговора у мальчика началась истерика - он бросался на решетку и кричал "Выпустите меня отсюда!".
Никита в центре
Дело в Гомеле рассматривалось в отношении трех молодых людей, которых обвинили в участии в массовых беспорядках и якобы нападении на сотрудников милиции в августе 2020 года.
Как передает белорусская служба Радио
По версии следствия, 28-летний Леонид Ковалев планировал провокацию во время протестов в августе 2020 года, изготовил два "коктейля Молотова" и подговорил двух друзей бросить их. 25-летний Дмитрий Корнеев, утверждают следователи, бросил бутылку в сотрудников милиции.
Третий фигурант дела – Никита Золотарев, ему на момент событий было 16 лет. В сообщении Следственного комитета Беларуси говорилось, что он ничего в сотрудников милиции не бросал: убежал с места событий, сел в такси и выбросил из машины свой "коктейль Молотова".
Золотарев болен эпилепсией. На одном из допросов подростку стало плохо, его забрала "скорая". Но из реанимации его снова вернули в изолятор временного содержания.
Во время следственных действий, на которых присутствовал отец Никиты, подросток сообщил отцу, что его ежедневно избивают. СК Беларуси заявлял, что у подростка не нашли телесных повреждений, и отказался возбуждать уголовное дело о применении насилия.
В суде подросток также заявил, что ему в СИЗО не дают таблеток. "Конвоир сказал:“ Ты политический, сдохнешь»", — сказал несовершеннолетний.
Отец Никиты Золотарева, Михаил Лапунок, рассказал
Прокурор запрашивал для несовершеннолетнего Никиты Золотарева 6 лет воспитательной колонии, для Дмитрия Корнеева – 8 лет колонии строгого режима, для Леонида Ковалева – 7 лет.
Ковалев и Золотарев свою вину не признают. Корнеев признал частично.
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Подростка с эпилепсией приговорили к 5 годам колонии за "массовые беспорядки" - прямо в суде у него началась истерика!
22 февраля в Гомеле судья Дмитрий Дебой приговорил к 5 годам колонии несовершеннолетнего Никиту Золотарева, который болен эпилепсией! После приговора у мальчика...
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