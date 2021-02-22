ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подростка с эпилепсией приговорили к 5 годам колонии за "массовые беспорядки" - прямо в суде у него началась истерика!

22.02.2021 13:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

22 февраля в Гомеле судья Дмитрий Дебой приговорил к 5 годам колонии несовершеннолетнего Никиту Золотарева, который болен эпилепсией! После приговора у мальчика началась истерика - он бросался на решетку и кричал "Выпустите меня отсюда!".

Подростка с эпилепсией приговорили к 5 годам колонии за "массовые беспорядки" - прямо в суде у него началась истерика!
Никита в центре
Дело в Гомеле рассматривалось в отношении трех молодых людей, которых обвинили в участии в массовых беспорядках и якобы нападении на сотрудников милиции в августе 2020 года.

Как передает белорусская служба Радио Свобода, несовершеннолетнего Никиту Золотарева приговорили к 5 годам воспитательной колонии, Дмитрий Корнеев получил 8 лет колонии строгого режима, Леонид Ковалев – 6 лет.

По версии следствия, 28-летний Леонид Ковалев планировал провокацию во время протестов в августе 2020 года, изготовил два "коктейля Молотова" и подговорил двух друзей бросить их. 25-летний Дмитрий Корнеев, утверждают следователи, бросил бутылку в сотрудников милиции.

Третий фигурант дела – Никита Золотарев, ему на момент событий было 16 лет. В сообщении Следственного комитета Беларуси говорилось, что он ничего в сотрудников милиции не бросал: убежал с места событий, сел в такси и выбросил из машины свой "коктейль Молотова".

Золотарев болен эпилепсией. На одном из допросов подростку стало плохо, его забрала "скорая". Но из реанимации его снова вернули в изолятор временного содержания. 

Во время следственных действий, на которых присутствовал отец Никиты, подросток сообщил отцу, что его ежедневно избивают. СК Беларуси заявлял, что у подростка не нашли телесных повреждений, и отказался возбуждать уголовное дело о применении насилия.

В суде подросток также заявил, что ему в СИЗО не дают таблеток. "Конвоир сказал:“ Ты политический, сдохнешь»", — сказал несовершеннолетний.

Отец Никиты Золотарева, Михаил Лапунок, рассказал Настоящему Времени, что ему известно о событиях 10 августа и есть ли какая-то информация о состоянии здоровья его сына.


Прокурор запрашивал для несовершеннолетнего Никиты Золотарева 6 лет воспитательной колонии, для Дмитрия Корнеева – 8 лет колонии строгого режима, для Леонида Ковалева – 7 лет.

Ковалев и Золотарев свою вину не признают. Корнеев признал частично.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 февраля в Гомеле судья Дмитрий Дебой приговорил к 5 годам колонии несовершеннолетнего Никиту Золотарева, который болен эпилепсией! После приговора у мальчика...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Страшна хочацца жыць, але як, калі краіна руйнуецца?» У Павла Аракеляна вышла новая песня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by