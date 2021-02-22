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Соболенко стала первой ракеткой мира в парном разряде, но опустилась в одиночном
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA в парном разряде.
Она на 85 баллов опережает бельгийку Элиз Мертенс, с которой играет в паре. Лидер прошлого рейтинга Се Шувей из Тайваня опустилась на третью строчку.
1 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 9145.
Напомним, что Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open в парном разряде.
А вот в одиночном рейтинге Арина потеряла одну позицию, опустившись на восьмую строчку. Лидировать продолжает Эшли Барти.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA в парном разряде.
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