Соболенко стала первой ракеткой мира в парном разряде, но опустилась в одиночном

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA в парном разряде.



Фото: Reuters

Она на 85 баллов опережает бельгийку Элиз Мертенс, с которой играет в паре. Лидер прошлого рейтинга Се Шувей из Тайваня опустилась на третью строчку.

1 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 9145.

2 (6). Элис Мертенс (Бельгия) — 9060.

3 (1). Се Шувей (Тайвань) — 9010.

4 (2). Барбора Стрыцова (Чехия) — 8945.

5 (3). Кристина Младенович (Франция) — 8115.

Напомним, что Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open в парном разряде.

А вот в одиночном рейтинге Арина потеряла одну позицию, опустившись на восьмую строчку. Лидировать продолжает Эшли Барти.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.

2 (3). Наоми Осака (Япония) — 7835.

3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.

4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370.