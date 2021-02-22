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Соболенко стала первой ракеткой мира в парном разряде, но опустилась в одиночном

22.02.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA в парном разряде.


Фото: Reuters

Она на 85 баллов опережает бельгийку Элиз Мертенс, с которой играет в паре. Лидер прошлого рейтинга Се Шувей из Тайваня опустилась на третью строчку.

1 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 9145.
2 (6). Элис Мертенс (Бельгия) — 9060.
3 (1). Се Шувей (Тайвань) — 9010.
4 (2). Барбора Стрыцова (Чехия) — 8945.
5 (3). Кристина Младенович (Франция) — 8115.

Напомним, что Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open в парном разряде.

А вот в одиночном рейтинге Арина потеряла одну позицию, опустившись на восьмую строчку. Лидировать продолжает Эшли Барти.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.
2 (3). Наоми Осака (Япония) — 7835.
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA в парном разряде.
 
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