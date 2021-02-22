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Звезда "Игры престолов" сменила профессию и стала тестировщиком колбасок
22.02.2021 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер удивила поклонников: в сети обсуждают тайный инстаблог актрисы, посвященный дегустации колбасок.
Летом 2020 года Тернер и ее муж Джо Джонас стали родителями дочки Уиллы. Как только исполнительница роли Сансы Старк узнала о своей беременности, она взяла перерыв в работе, который продолжается до сих пор. Судя по всему, декретный отпуск не прошел даром для Софи - актриса освоила новую профессию.
В сети обсуждают тайное увлечение Тернер: звезда завела тайный аккаунт в Instagram, где дегустирует колбаски из разных городов.
На своей страничке актриса публикует снимки любимого блюда, после чего оценивает его по десятибалльной шкале. Прилагаются и забавные отзывы в особенном стиле дегустатора.
"Было так вкусно, что я проглотила сразу две", - написала Тернер под одним из постов.
А вот звезда "Гарри Поттера" - Руперт Грин - завел Instagram, чтобы
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Пользователи социальных сетей случайно нашли тайный аккаунт экранной Сансы Старк, посвященный личному guilty pleasure актрисы.
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