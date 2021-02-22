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Минск примет допмеры в случае эскалации со стороны Запада - Минобороны

22.02.2021 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. При нарастании блоком западных государств военной силы белорусские военные предпримут ответные меры, об этом сегодня во время брифинга проинформировали представители Министерства обороны Беларуси на встрече с иностранными атташе.

В 2020 году влияние на состояние международного военного сотрудничества оказали пандемия и неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа. В оборонном ведомстве Беларуси расценивают реакцию на президентские выборы в Беларуси как "политизированную и не направленную на развитие добрососедских отношений". Совокупность внешних и внутренних угроз безопасности требует переоценки военно-политической обстановки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Кроме того, ситуация развивается на фоне планомерного развертывания европейского сегмента системы ПРО. В Польше началось функционирование оперативной группы штаба 5-го Армейского корпуса США и создается инфраструктура, обеспечивающая размещение до 20 тысяч американских военнослужащих. Отмечается усиление разведывательной активности и повышения интенсивности полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. К дестабилизирующим факторам причисляются учения НАТО "Защитник Европы-2020".

"В случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности, Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности", – сообщил начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олег Воинов.

Планы на год

Военный бюджет на 2021 год Беларуси запланирован в размере 1,03 % от ВВП. Также военные атташе проинформированы о ходе развития белорусских Вооруженных сил в 2020 году. В текущем – главным мероприятием для армии Беларуси станет совместное белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2021". Маневры развернутся на полигонах обеих стран.

Telegram / Минобороны Беларуси
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В рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство – 2021" запланировано проведение: на территории Российской Федерации "Нерушимое братство-2021"; Республики Таджикистан: "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021", "Эшелон-2021".

Беларусь выступает за конкретные и незамедлительных действий по возвращению в конструктивное русло международного взаимодействия. Это послужит укреплению международной и региональной безопасности. Беларусь проводит ясную и предсказуемую военную политику. Базис данной политики – это диалог, а также опора на своей военный потенциал и коллективную безопасность.

Во время встречи военным атташе также выражена благодарность за помощь, оказанную белорусским Вооруженным Силам в борьбе с COVID-19. Персонального внимания заслужили представители Китая, Азербайджана, Великобритании и США.

В настоящее время Республикой Беларусь активно изучаются возможности задействования своего миротворческого потенциала. В качестве примера такое взаимодействие налажено с Италией.

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Теги: Минск
 
 
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В этом году запланирован ряд международных учений с участием белорусских военнослужащих, изучаются перспективы и миротворческих миссий.
 
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