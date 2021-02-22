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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 23 февраля
22.02.2021 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Сильный туман ожидается во вторник в Беларуси, об этом сообщили в Белгидромете. По этомй причине синоптики объявили на 23 февраля оранжевый уровень опасности.
Ночью будет облачно, без осадков. Днем облачно, в отдельных районах пройдет мокрый снег и дождь. Ночью и утром по юго-западному региону - сильный туман.
В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем − 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток может колебаться от 0 до -6°С, по востоку - от -7°С до -13°С. По юго-западу днем будет +1..+7°С.
На среду, 24 февраля, осадки пока не прогнозируются, но туманы, как и гололедица, сохранятся. Температура воздуха ночью от −5°С до +2°С, по востоку от -6°С до -9°С. Днем от -3°С по востоку до +8°С по юго-западу страны.
Ранее синоптики обещали, что погода во второй половина февраля
Сколько выпало снега в Минске?
Напомним, что февраль текущего года отметился низкой температурой и большим количеством осадков. В этом зимнем сезоне только из Минска коммунальные службы вывезли 400 тысяч тонн снега - это в 20 раз больше, нежели в прошлом году.
Как ранее рассказали в Минжилкомхозе, по всей стране из-за сильных осадков задействовали всю снегоуборочную технику – это около 4 тысяч единиц спецтранспорта.
Работы по расчистке улиц и дорог продолжаются в белорусских городах до сих пор.
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В ближайшие дни сохранится относительно теплая погода, во многих районах пройдет мокрый снег и кратковременный дождь.
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