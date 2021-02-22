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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 23 февраля

22.02.2021 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik.  Сильный туман ожидается во вторник в Беларуси, об этом сообщили в Белгидромете. По этомй причине синоптики объявили на 23 февраля оранжевый уровень опасности.

Ночью будет облачно, без осадков. Днем облачно, в отдельных районах пройдет мокрый снег и дождь. Ночью и утром по юго-западному региону  - сильный туман.

В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем − 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток может колебаться от 0 до -6°С, по востоку - от -7°С до -13°С. По юго-западу днем будет +1..+7°С.

© RUPTLY
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На среду, 24 февраля, осадки пока не прогнозируются, но туманы, как и гололедица, сохранятся. Температура воздуха ночью от −5°С до +2°С, по востоку от -6°С до -9°С. Днем от -3°С по востоку до +8°С по юго-западу страны.

Ранее синоптики обещали, что погода во второй половина февраля будет такая же холодной, как и в первой - по их данным, температура будет на 6–9 градусов ниже климатической нормы.

Сколько выпало снега в Минске?

Напомним, что февраль текущего года отметился низкой температурой и большим количеством осадков. В этом зимнем сезоне только из Минска коммунальные службы вывезли 400 тысяч тонн снега - это в 20 раз больше, нежели в прошлом году.

Как ранее рассказали в Минжилкомхозе, по всей стране из-за сильных осадков задействовали всю снегоуборочную технику – это около 4 тысяч единиц спецтранспорта.

Работы по расчистке улиц и дорог продолжаются в белорусских городах до сих пор.

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшие дни сохранится относительно теплая погода, во многих районах пройдет мокрый снег и кратковременный дождь.
 
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