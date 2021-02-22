На 55 строчек: БГУ поднялся в рейтинге лучших вузов мира

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Белорусский государственный университет разместился на 708-й строчке в обновленном рейтинге Webometrics Ranking of World Universities.

Минский вуз расположился между университетом Версаля (Франция) и университетом Хаддерсфилда (Великобритания). Год назад БГУ занимал 763-е место, а в 2018-м вошел в топ-500, заняв в рейтинге 487-ю позицию. В этом году Белгосуниверситет отметит 100-летие.

Укрепили позиции и другие белорусские вузы. БНТУ на 2869-м месте, БГУИР – на 3574-м. Далее идут Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины (3608-е место) и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (3664-е место).

Всего в рейтинге более 28 тысяч университетов мира. Основные критерии для оценки – присутствие вузов в интернете и цитируемость публикаций ученых. Тройку лучших высших учебных заведений на планете, согласно Webometrics Ranking of World, составляют Вашингтонский и Корнеллский университеты, а также университет Джонса Хопкинса. В десятку также входят Йельский, Калифорнийский, Нью-Йоркский университеты и Высшая техническая школа в Цюрихе.

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