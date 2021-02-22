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Стратегия по Half-Life Lambda Wars вышла спустя 13 лет разработки

22.02.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Разработчики Lambda Wars выпустили релизную версию RTS Lambda Wars, которая создавалась как самостоятельная модификация на базе бесплатного движка Alien Swarm. О релизе в reddit сообщил один из разработчиков проекта. Проект стартовал в 2007 году, с тех пор состав команды менялся много раз, единственным, кто прошел весь путь с начала и до конца, стал ведущий программист, напоминает PC Gamer.

Отмечается, что за время существования проекта он получал финансовую подпитку сообщества, однако жил за счет энтузиазма и увлечения причастных к нему.

Lambda Wars начинался как Half-Life 2: Wars, затем игра прошла через все стадии разработки, и на днях появилась ее финальная версия. В нее добавлены новые юниты, сооружения, анимация и звуки, обновлена локализация на русский язык и внесены другие дополнения и изменения.

Lambda Wars распространяется бесплатно.

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Разработчики Lambda Wars выпустили релизную версию RTS Lambda Wars, которая создавалась как самостоятельная модификация на базе бесплатного движка Alien Swarm. О релизе в reddit...
 
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