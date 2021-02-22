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Стало известно, с каким иностранным лидером Байден проведет первую встречу на посту президента США

22.02.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стало известно, с каким иностранным лидером Байден проведет первую встречу на посту президента США

  • 22.02.2021, 13:17
Стало известно, с каким иностранным лидером Байден проведет первую встречу на посту президента США
Джо Байден
Фото: Doug Mills / Getty Images

Встреча пройдет онлайн.

Чуть больше чем через месяц после вступления в должность, 23 февраля президент США Джо Байден проведет свою первую двухстороннюю встречу с иностранным лидером. Им станет премьер Канады Джастин Трюдо, анонсировали в Белом доме, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Встреча будет виртуальной. Байдена выделит прочные и глубокие партнерские отношения между Соединенными Штатами и Канадой как соседями, друзьями и союзниками по НАТО.

«Встреча даст возможность двум лидерам рассмотреть совместные усилия в таких областях, представляющих взаимный интерес, как ответные меры на COVID-19, изменение климата и экономические связи, которые связывают наши страны, а также глубокие связи между людьми, которые мы разделяем», - говорится в сообщении Белого дома.

Члены Администрации Байдена также встретятся с канадскими министрами по ряду двусторонних и глобальных вопросов.

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