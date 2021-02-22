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Министры иностранных дел ЕС обсудят сегодня белорусский вопрос

22.02.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Министры иностранных дел ЕС обсудят сегодня белорусский вопрос

  • 22.02.2021, 13:00
Министры иностранных дел ЕС обсудят сегодня белорусский вопрос
Жозеп Боррель
Фото: European Parliament

Тема прав человека и ценностей останется главной.

В Беларуси продолжают усиливаться репрессии против граждан, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 22 февраля перед началом заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе (трансляция прибытия участников встречи велась на сайте Совета ЕС), пишет naviny.online.

«Усиливаются репрессии, продолжается запугивание людей, гражданского общество, — сказал Боррель. — Совет министров иностранных дел должен принять это во внимание, чтобы обсудить возможный ответ ЕС».

В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил: «Я благодарен господину Боррелю за то, что он добавил белорусский вопрос в сегодняшнюю повестку дня. Я думаю, что очень важно за всеми событиями, которые происходят в мире, не терять из виду то, что происходит у наших ближайших соседей. Тема прав человека и ценностей останется главной».

16 февраля в Беларуси прошли обыски в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране. Так, обыски были проведены в офисе БАЖ, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах.

По иформации МВД, проведено около 90 обысков. Следственный комитет сообщил, что обыски проходили в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Происходящее осудили в Совете Европы, Евросоюзе, ОБСЕ, организации «Международная амнистия», белорусские правозащитные организации, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства и другие организации.

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запрашивала прокурор Алина Касьянчик.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях). Андреева и Чульцова своей вины не признали.

В защиту Андреевой и Чульцовой выступило белорусское и мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.

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Теги: Минск
 
 
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