Источник материала: Хартия'97

Ученые сообщили о приближении к Земле астероида размером со стадион 22.02.2021, 12:57

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Фото: NASA

Заявление научно-исследовательского центра NASA JPL.

В понедельник, 22 февраля, к Земле приблизится астероид 2020 XU6 размером со стадион. Об этом сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL, пишет «Апостроф» .

Уточняется, что размер космического объекта составляет 213 метров. Он приблизится к нашей планете на расстояние 4,1 миллиона километров.

Но это не единственный астероид, который приблизится к Земле в этот день. На расстоянии в 5,6 миллиона километров от нашей планеты пролетит астероид 2020 BV9, размер которого составляет 23 метра.

А на 6,9 миллиона километров к Земле приблизится астероид 2021 CC5, размер которого составляет 40 м.

Некоторые исследователи утверждают, что в "Пророчествах" Нострадамуса есть упоминание столкновения Земли с астероидом. Это одна из интерпретаций катрена "В небе виден огонь и длинный след искр".

Вместе с тем, по данным NASA астероид 2009 KF имеет все шансы столкнуться с Землей 6 мая 2021 года. Специалисты утверждают, что этот астероид способен поразить Землю взрывной силой, эквивалентной 230 килотоннам в тротиловом эквиваленте, что в 15 раз больше, чем ядерная бомба, взорванная американцами над Хиросимой в 1945 году.

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