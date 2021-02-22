Более 60 лет назад в Канаде вооруженные люди украли тысячи доз вакцины. Как это было

Источник материала: Tut.by

Более 60 лет назад в Канаде несколько вооруженных человек похитили большую партию вакцины против полиомиелита. Автор издания The Conversation Паула Ларссон (Paula Larsson) из Оксфордского университета рассказывает эту историю.



Фото в газете «The Montreal Gazette» 11 августа 1959 года, показывающее очереди за вакциной от полиомиелита. Фото: The Montreal Gazette

Сегодня жители разных стран ждут своей очереди получить вакцину против COVID-19. Но это не первый раз, когда люди с нетерпением ожидают вакцинации, а порой даже идут на преступления. Так, в 1959 году в Канаде вооруженные люди украли тысячи доз вакцин против полиомиелита.

Летом 1959 года по Канаде прокатилась последняя крупная эпидемия полиомиелита. Тогда в Квебеке было зарегистрировано больше всего случаев заболевания: в газетах говорилось про более тысячи случаев и 88 смертях.

Хотя органы здравоохранения Монреаля предупредили общественность о серьезности летней эпидемии, они также умоляли население сохранять спокойствие. Однако это мало помогало родителям, опасавшимся за здоровье своих детей. Ведь инфекция полиомиелита могла вызвать необратимый паралич и была смертельной в 5% случаев. В итоге монреальцы спешили в пункты для вакцинации, иногда часами простаивая в очередях под дождем.

Производство вакцин в Канаде ограничивалось двумя лабораториями, большая часть выпускалась в лабораториях Коннахта в Университете Торонто. Так что в конце концов Квебек, как и остальная часть Северной Америки, вскоре столкнулся с нехваткой вакцин.

К августу Монреаль отчаянно ждал новой партии. Когда в конце месяца из лабораторий Коннахта прибыла огромная партия вишнево-красных флаконов, это стало большим облегчением. Запасов было достаточно, чтобы покрыть нужны всего города, а излишки планировалось перераспределить по провинции.

Однако перераспределения так и не произошло. Один человек по имени Жан Поль Робинсон (Jean Paul Robinson), временный работник, занимающийся вакцинацией, решил похитить всю партию.

Робинсону было поручено транспортировать флаконы между различными клиниками. Так что он также знал, где хранятся основные запасы вакцины: в Институте микробиологии Монреальского университета.

В 3 часа ночи 31 августа 1959 года Робинсон с двумя сообщниками ворвался в университет, с собой у них были револьверы. Сначала они заперли ночного сторожа в клетке с 500 лабораторными обезьянами. Затем воры взломали замок на массивном холодильнике, забрали все коробки с вакциной и уехали на украденной машине охранника.

В конечном итоге они заполучили 75 000 флаконов на сумму 50 000 канадских долларов (что эквивалентно почти 500 000 долларов на сегодняшний день). Робинсон снял пустой многоквартирный дом и спрятал там свою добычу.

Преступление потрясло страну. На следующий день город объявил, что у него полностью закончились запасы вакцины. В газетах стали появляться репортажи об отчаявшихся матерях, которые напрасно простаивают возле пунктов вакцинации.

Была сформирована специальная группа следователей из четырех человек. Они начали с опроса незадачливого сторожа — тот не смог опознать виновных, так как их лица были закрыты самодельными масками из нейлоновых рейтуз, но он подслушал, как преступники говорили о транспортировке вакцин. Это дало единственную зацепку, так как по крайней мере один из грабителей, судя по разговору, был «знаком с медицинскими терминами».

Вскоре полиция допросила студента-медика. А на следующий день на полках одной из канадских аптек обнаружили целую партию свежей вакцины — на флаконах был указан тот же серийный номер, что и на пропавших запасах.

Однако допрос и студента-медика, и аптекаря ни к чему не привели, и в течение следующих нескольких дней все улики иссякли. Что еще хуже, казалось, что в городе наблюдается рост числа заболеваний, и еще 36 пациентов были госпитализированы.

Тем временем Робинсон пытался понять, что делать с украденной вакциной. Хранить продукт в холоде было непростой задачей, но без холодильника вакцина вскоре могла стать бесполезной.

Так что грабитель поместил что мог в холодильник (оставив одну полку для пива), а остальные ящики просто поставил на полу при комнатной температуре. Хотя ему посчастливилось продать 299 флаконов за кругленькую сумму в 500 долларов уже упомянутому аптекарю, избавляться от оставшейся части было слишком рискованно.

Понадеявшись, что полиция была больше заинтересована в возвращении флаконов, чем в поимке преступника, Робинсон позвонил в полицию и, представившись обеспокоенным гражданином, заявил, будто видел, как из машины на улице выгружали подозрительные упаковки с надписью «Лаборатории Коннахта».

Полиция быстро нашла в том самом доме оставшееся количество флаконов, но их все равно нужно было протестировать перед использованием. Этот процесс мог занять до двух месяцев, так что город по-прежнему нуждался в вакцине.

Общественность с возмущением встретила результаты расследования, а газета Montréal Star даже предположила, что полиция заключила сделку с виновными, чтобы вернуть вакцину. В конце концов полиция обнаружила, что гражданин, сообщивший полиции о находке, был также тем человеком, который продал аптекарю 299 флаконов. Вдобавок уборщик многоквартирного дома, где хранились коробки, опознал Робинсона.

Жан Поль отверг все обвинения и сбежал. Через три недели его обнаружили прячущимся в небольшом сарае на «изолированной проселочной ферме».

Однако судебный процесс вышел долгим и запутанным, и дело в итоге развалилось. Хотя один из его сообщников первоначально опознал Жана Поля Робинсона как организатора ограбления, спустя два года, когда начался суд, свидетель отказался от своих первоначальных показаний (позже ему было предъявлено обвинение в лжесвидетельстве).

Сам Робинсон сохранял невозмутимость в зале суда и утверждал, что он просто неравнодушный гражданин, а настоящим организатором преступления был некий человек по имени Боб, который смог скрыться от правосудия. Также он утверждал, что полиция хотела использовать его как приманку по поимке этого самого Боба, а когда в бар, куда следовало заманить «Боба», никто не пришел, полицейский стал угрожать Робинсону, после чего тот попал в больницу с сердечным приступом.

В конце концов судья постановил, что, хотя история Робинсона была «странной и немного надуманной», в конце концов власти не смогли доказать свою правоту, а, значит, Робинсон должен быть оправдан.

Возможно, эта история из прошлого сейчас может послужить предостережением против плохо организованных программ по вакцинации.