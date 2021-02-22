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Что происходит в организме после ночи без сна
Источник материала: Tut.by
Бывают случаи, когда ночь без сна неизбежна: завал на работе, проблемы у близких… Но вы должны помнить, что такая ситуация для нашего тела не безвредна, напоминает
Последствия бессонной ночи для организма изучали нейробиологи из Норвегии (работа была опубликована в журнале
По результатам второй порции тестов были отмечены «значительные изменения в белом веществе мозга». Многим знакомо ощущение того, как сложно собраться с мыслями после бессонной ночи. В целом, изменения были замечены по всему мозгу, включая мозолистое тело, ствол мозга и таламус.
Остается неясным, насколько постоянен этот ущерб: например, может ли долгий сон следующей ночью полностью его исправить? И какие дополнительные факторы на это влияют? Авторы предположили, что хроническая недостаточность сна может привести и к более длительным изменениям в структуре мозга.
Это небольшое исследование, поэтому к его результатам следует относиться с осторожностью, но и другие
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Бывают случаи, когда ночь без сна неизбежна: завал на работе, проблемы у близких… Но вы должны помнить, что такая ситуация для нашего тела не безвредна, напоминает...
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