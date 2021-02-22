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Что происходит в организме после ночи без сна

22.02.2021 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывают случаи, когда ночь без сна неизбежна: завал на работе, проблемы у близких… Но вы должны помнить, что такая ситуация для нашего тела не безвредна, напоминает Science Alert.


Фото: bruce mars, unsplash.com

Последствия бессонной ночи для организма изучали нейробиологи из Норвегии (работа была опубликована в журнале PLOS One). Над 21 здоровым молодым добровольцем они провели тесты диффузионно-тензорной визуализации, чтобы оценить состояние их нервной системы. Спустя 23 часа бодрствования (без кофеина, никотина и алкоголя) их проверили снова.

По результатам второй порции тестов были отмечены «значительные изменения в белом веществе мозга». Многим знакомо ощущение того, как сложно собраться с мыслями после бессонной ночи. В целом, изменения были замечены по всему мозгу, включая мозолистое тело, ствол мозга и таламус.

Остается неясным, насколько постоянен этот ущерб: например, может ли долгий сон следующей ночью полностью его исправить? И какие дополнительные факторы на это влияют? Авторы предположили, что хроническая недостаточность сна может привести и к более длительным изменениям в структуре мозга.

Это небольшое исследование, поэтому к его результатам следует относиться с осторожностью, но и другие работы ранее указывали на то, что бессонница влияет на наш мозг — и подчеркивали важность полноценного сна для здоровья.

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Бывают случаи, когда ночь без сна неизбежна: завал на работе, проблемы у близких… Но вы должны помнить, что такая ситуация для нашего тела не безвредна, напоминает...
 
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