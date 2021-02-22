ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот как выглядит потенциальный хит Xiaomi Redmi Note 10 Pro

22.02.2021 13:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Четвертого марта Xiaomi представит новые смартфоны серии Redmi Note 10. Об аппаратах известно уже практически все, кроме дизайна. Но теперь и его раскрыло «живое» фото с коробкой от одного из девайсов, пишет Gizmochina.

Похоже, компания представит три девайса — Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. В Сети появился снимок «среднего» варианта — Note 10 Pro.

Судя по кадру с коробкой от телефона, фронтальная камера расположится в миниатюрном вырезе формы буквы «О» в центральной верхней части экрана. Основная камера из четырех модулей на задней стороне девайса чем-то напоминает ту, что установлена в флагманском Mi 10T Pro. Рамки вокруг панели достаточно массивные. Где расположен сканер отпечатков пальцев, пока неясно. Но есть два варианта: либо в клавише питания на боковой грани, либо в экране.

На фото смартфон демонстрируется в двух цветах — голубом и золотистом. Впрочем, вариантов наверняка окажется больше. Также известно, что аппарат оснастят IPS-экраном с частотой обновления до 120 Гц, процессором Snapdragon 732G, а также батареей на 5050 мАч и камерой с модулем на 64 Мп. Оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, компания представит три девайса - Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. В Сети появился снимок «среднего» варианта - Note 10 Pro.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Крумкачы" обратились в УЕФА с претензиями к АБФФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by