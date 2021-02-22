Вот как выглядит потенциальный хит Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Источник материала: Tut.by

Четвертого марта Xiaomi представит новые смартфоны серии Redmi Note 10. Об аппаратах известно уже практически все, кроме дизайна. Но теперь и его раскрыло «живое» фото с коробкой от одного из девайсов, пишет Gizmochina .

Похоже, компания представит три девайса — Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. В Сети появился снимок «среднего» варианта — Note 10 Pro.

Судя по кадру с коробкой от телефона, фронтальная камера расположится в миниатюрном вырезе формы буквы «О» в центральной верхней части экрана. Основная камера из четырех модулей на задней стороне девайса чем-то напоминает ту, что установлена в флагманском Mi 10T Pro. Рамки вокруг панели достаточно массивные. Где расположен сканер отпечатков пальцев, пока неясно. Но есть два варианта: либо в клавише питания на боковой грани, либо в экране.

На фото смартфон демонстрируется в двух цветах — голубом и золотистом. Впрочем, вариантов наверняка окажется больше. Также известно, что аппарат оснастят IPS-экраном с частотой обновления до 120 Гц, процессором Snapdragon 732G, а также батареей на 5050 мАч и камерой с модулем на 64 Мп. Оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ.