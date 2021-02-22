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Латушко – инвестфондам: «Деньги пошли на репрессии»
22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава Национального антикризисного управления обратился к инвестиционным фондам, инвестбанкам и МВФ, которые, как отмечается, перед выборами купили белорусские евробонды на 1,2 млрд $».
– Летом 2020 года 27 инвестиционных фондов из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран
Народное антикризисное управление направило письма всем инвестфондам, которые держат белорусские бонды, трем инвестбанкам, которые размещали облигации, и Международному валютному фонду.
– Деньги с продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусские народа, – заявляет политик. – К тому же, на момент эмиссии бондов в Беларуси уже нарушали законы и права человека: сажали потенциальных кандидатов в президенты в тюрьмы, разгоняли мирные демонстрации, не допускали независимых людей в состав участковых избирательных комиссий.
Павел Латушко обращается: «Мы хотим, чтобы инвестиционные фонды предъявили принадлежащие им евробонды к досрочному погашению и вернули себе деньги». И продолжает:
– Мы хотим, чтобы инвестиционные банки проверили использование денег, полученных от продажи евробондов. Также мы призываем инвестбанки отказаться от любых отношений с нелегитимным правительством и госорганизациями, которые связаны с нарушением прав человека.
Мы хотим, чтобы МВФ сделал заявление о том, что организация не будет кредитовать Беларусь, поскольку ни Лукашенко, ни его правительство не признаны международным сообществом. Также мы хотим привлечь внимание мировой общественности и СМИ к проблеме.
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Глава Национального антикризисного управления обратился к инвестиционным фондам, инвестбанкам и МВФ, которые, как отмечается, перед выборами купили белорусские...
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