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Минобороны: в случае продолжения эскалации напряженности оставляем за собой право предпринять дополнительные шаги

22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Начальник Департамента международного военного сотрудничества генерал-майор довел до иностранных военных атташе позицию Министерства обороны.

На брифинге Олег Воинов отметил, что в 2020 году влияние на состояние международного военного сотрудничества оказали пандемия и «неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа», сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Реакция на выборы президента Республики Беларусь была политизированной и не направлена на развитие добрососедских отношений. Создавшаяся ситуация (совокупность внешних и внутренних угроз безопасности) потребовала переоценки военно-политической обстановки», — отметил генерал-майор.

Отмечается, что на брифинге были «приведены факты планомерного развертывания европейского сегмента системы ПРО, начала функционирования в Польше оперативной группы штаба 5 АК СВ США и создания инфраструктуры, обеспечивающей размещение до 20 тысяч американских военнослужащих, усиления разведывательной активности и повышения интенсивности полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, дестабилизирующего фактора учения «Защитник Европы — 2020».

«Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Также до военных атташе довели позицию Беларуси «о необходимости конкретных и незамедлительных действий по возвращению в конструктивное русло международного взаимодействия в интересах укрепления международной и региональной безопасности и конкретные меры их реализации».

 
 
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Начальник Департамента международного военного сотрудничества генерал-майор довел до иностранных военных атташе позицию Министерства обороны.
 
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