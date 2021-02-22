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Биржа: на торгах 22 февраля выросли евро и доллар
Источник материала: Навiны
Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением белорусского рубля по отношению к евро и доллара.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
Прошедшая рабочая неделя (15-19 февраля) на БВФБ
Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год —
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Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением белорусского рубля по отношению к евро и доллара.
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