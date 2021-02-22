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На вторник объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается 23 февраля.
По прогнозу синоптиков, ночью и утром во вторник на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман.
МЧС рекомендует автомобилистам:
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается 23 февраля.
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