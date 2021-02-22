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Глава Госкомимущества рассказал о приватизации в Беларуси

22.02.2021 13:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Масштабная приватизация в Беларуси не планируется, заявил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, выступая на коллегии ведомства по итогам года.

Глава Госкомимущества рассказал о приватизации в Беларуси
Фото с сайта neg.by

Комментируя задачи комитета на этот год, Матусевич обратил внимание на земельные отношения. «В сфере земельных отношений необходимо осуществить активизацию рынка земли с одновременным упрощением ее оборота. При этом статус земель сельскохозяйственного назначения или лесного фонда остается неизменным», — цитирует Матусевича пресс-служба Госкомимущества.

Касаясь иных планов ведомства на 2021 год, он отметил, что «в области геодезии и картографии продолжим двигаться в направлении создания полноценной инфраструктуры пространственных данных в интересах национальной экономики». «В сфере повышения эффективности госимущества будем работать над сокращением количества неиспользуемых и неэффективно используемых объектов», — сказал Матусевич.

Он обратил внимание на то, что государство является крупным собственником на рынке недвижимости. «В госсобственности на сегодня находятся здания, сооружения, изолированные помещения общей площадью 120,9 миллиона квадратных метров. В 2020 году работа, направленная на сокращение количества неиспользуемого имущества, проводилась в отношении 2.059 объектов государственной собственности», — сказал глава комитета.

Касаясь темы госпредприятий, Матусевич отметил, что в этой сфере «будет осуществляться эволюционное совершенствование подходов по управлению для получения максимальной отдачи от таких активов, роста их стоимости» и «массовая приватизация не планируется».

Осенью прошлого года Александр Лукашенко заявил, что власти не рассматривают «вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний».

Для повышения эффективности госпредприятий правительство работает над подготовкой законопроекта о госсекторе. В проекте концепции закона о госсекторе, с которым ознакомился БелаПАН, отмечается, что государственный сектор Беларуси «насчитывает значительное число объектов, охватывающих широкий спектр видов экономической деятельности, формируя порядка 50% ВВП». Как следует из проекта концепции, на коммерческие организации госсектора приходится 60% выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, а также три четверти объема промышленного производства.

 
 
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Масштабная приватизация в Беларуси не планируется, заявил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, выступая на коллегии ведомства...
 
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