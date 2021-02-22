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Глава Госкомимущества рассказал о приватизации в Беларуси
Источник материала: Навiны
Масштабная приватизация в Беларуси не планируется, заявил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, выступая на коллегии ведомства по итогам года.
Комментируя задачи комитета на этот год, Матусевич обратил внимание на земельные отношения. «В сфере земельных отношений необходимо осуществить активизацию рынка земли с одновременным упрощением ее оборота. При этом статус земель сельскохозяйственного назначения или лесного фонда остается неизменным», — цитирует Матусевича пресс-служба Госкомимущества.
Касаясь иных планов ведомства на 2021 год, он отметил, что «в области геодезии и картографии продолжим двигаться в направлении создания полноценной инфраструктуры пространственных данных в интересах национальной экономики». «В сфере повышения эффективности госимущества будем работать над сокращением количества неиспользуемых и неэффективно используемых объектов», — сказал Матусевич.
Он обратил внимание на то, что государство является крупным собственником на рынке недвижимости. «В госсобственности на сегодня находятся здания, сооружения, изолированные помещения общей площадью 120,9 миллиона квадратных метров. В 2020 году работа, направленная на сокращение количества неиспользуемого имущества, проводилась в отношении 2.059 объектов государственной собственности», — сказал глава комитета.
Касаясь темы госпредприятий, Матусевич отметил, что в этой сфере «будет осуществляться эволюционное совершенствование подходов по управлению для получения максимальной отдачи от таких активов, роста их стоимости» и «массовая приватизация не планируется».
Осенью прошлого года Александр Лукашенко заявил, что власти не рассматривают «вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний».
Для повышения эффективности госпредприятий правительство работает над подготовкой законопроекта о госсекторе. В проекте концепции закона о госсекторе, с которым ознакомился БелаПАН, отмечается, что государственный сектор Беларуси «насчитывает значительное число объектов, охватывающих широкий спектр видов экономической деятельности, формируя порядка 50% ВВП». Как следует из проекта концепции, на коммерческие организации госсектора приходится 60% выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, а также три четверти объема промышленного производства.
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Масштабная приватизация в Беларуси не планируется, заявил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, выступая на коллегии ведомства...
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