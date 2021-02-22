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Правозащитник Леонид Судаленко из тюрьмы: Дело передали в Центральный СК – готовится что-то не совсем обычное

22.02.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тюремные новости от политзаключенного правозащитника.

Правозащитник Леонид Судаленко из тюрьмы: Дело передали в Центральный СК – готовится что-то не совсем обычное

Политзаключенный правозащитник "Весны" Леонид Судаленко содержится под стражей в гомельском СИЗО №3 уже более месяца — с 18 января. Его обвиняют в финансировании и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса). Правозащитнику грозит до трех лет лишения свободы. При этом, Леонид не падает духом и рассказывает, что “по причине абсурдности предъявленных обвинений” отказался свидетельствовать против себя и сотрудничать со следствием. На днях коллеги получили письмо от него. Какие тюремные новости произошли у правозащитника за это время и как проходит его день — рассказывает Леонид Судаленко в своем письме из СИЗО №3.

"Дело передали в Центральный СК-готовится что-то не совсем обычное”
Леонид Судаленко прислал письмо 11 февраля – на 24-й день "командировки", как называет это сам правозащитник. В нем весновец сообщает, что его дело передали из областного Следственного комитета в центральный аппарат СК в Минске.

"Меня вряд ли повезут вслед за делом в столичное СИЗО на Володарку. Скорее, готовится что-то не совсем обычное, не буду загадывать..." – прокомментировал это Леонид Судаленко.

Напомним, 16 февраля в офисах и по месту жительства членов правозащитного центра "Весна", Белорусской ассоциации журналистов, независимого профсоюза РЭП и других активистов прошли обыски в рамках уголовного дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси. МВД сообщило о проведении по всей Беларуси около 90 обысков.

"Вот так и течет мой будущий срок"

О своем здоровье Леонид пишет, что чувствует себя нормально, "насколько это возможно в условиях серости и сумерек тюремной камеры”. Правозащитник рассказывает, что его содержат в камере с четырьмя человеками. 

"Весь день горит свет, играет радио, ночью горит ночник (”луна"). Здесь режим, подъем в 6 часов, отбой в 22 часа. Днем на кроватях только сидеть можно, лежать запрещено!" – рассказывает об условиях содержания Леонид.

Правозащитник нашел себе занятие: шашки, шахматы, книги.

"Читаю Хулио Картасара, Чарльза Диккенса, вот так и течет мой будущий срок (до трех лет)..."

Правозащитник пишет, что вся надежда на книги из передач, так как на местную библиотеку надежд мало: "Заказал Уголовный кодекс, так в нем еще нет моей статьи, настолько древний..." 


"В день по 15-20 писем получаю"

Леонид Судаленко пишет, что очень чувствует поддержку с воли. деньги, которые ему положили на счет, он приобретает различные приятные вещи для себя во внутреннем магазине – "отоварке":

"Купил горчичный майонез к салу и колбасе. Моя семья меня поддерживает, так что на сухой паек не пришлось переходить…" 

По словам правозащитника, ему пишет много людей, включая незнакомцев.

"В день по 15-20 писем получаю. Вечерами отписываюсь, так время быстрее летит. Уже отвык от соцсетей, придется по-новой учиться :)»

Леонид передает привет "всем добрым людям".

Сегодня, 22 февраля, в Минском городском суде рассматривалась жалоба Леонида Судаленко на постановление о применении меры пресечения в виде содержания под стражу. Ее рассматривал судья Максим Лапко. Заседание, как обычно по таким делам, проходит в закрытом режиме, но результат его, к сожалению, предсказуем.

Призываем поддержать нашего коллегу письмами и открытками солидарности!
Адрес: СИЗО №3, г. Гомель, ул. Книжная, 1А, 246003

Судаленко Леониду Леонидовичу

Леонид Судаленко – председатель гомельского отделения Правозащитного центра "Весна", правозащитник с 20-летним стажем оказания помощи в восстановлении нарушенных прав граждан. Он помогал в подготовке и направлении многочисленных индивидуальных обращений в Комитет по правам человека ООН против Беларуси. 

5 января в общественно-политическом центре на улице Полесской, 52, где находится в том числе и офис "Гомельской весны", прошел обыск, который длился более 9,5 часов. Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОП, затем отпустили. Также провели обыск в его доме.

Правозащитника задержали утром 18 января по дороге на офис в рамках уголовного дела, возбужденного по арт. 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) и поместили в изолятор временного содержания. Позже ему предъявили обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса, а 21 января перевели в СИЗО №3, где содержится по сей день.

За свою правозащитную деятельность был удостоен престижной французской премии «Свобода — Равенство — Братство» в 2019 году. В том же году белорусским правозащитным сообществом он был награжден Национальной премией за достижения в области прав человека в номинации «Правозащитник года».
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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