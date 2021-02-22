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Правозащитник Леонид Судаленко из тюрьмы: Дело передали в Центральный СК – готовится что-то не совсем обычное
Источник материала: Партизан
Тюремные новости от политзаключенного правозащитника.
Политзаключенный правозащитник "Весны" Леонид Судаленко содержится под стражей в гомельском СИЗО №3 уже более месяца — с 18 января. Его обвиняют в финансировании и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса). Правозащитнику грозит до трех лет лишения свободы. При этом, Леонид не падает духом и рассказывает, что “по причине абсурдности предъявленных обвинений” отказался свидетельствовать против себя и сотрудничать со следствием. На днях коллеги получили письмо от него. Какие тюремные новости произошли у правозащитника за это время и как проходит его день — рассказывает Леонид Судаленко в своем письме из СИЗО №3.
"Дело передали в Центральный СК-готовится что-то не совсем обычное”
Леонид Судаленко прислал письмо 11 февраля – на 24-й день "командировки", как называет это сам правозащитник. В нем весновец сообщает, что его дело передали из областного Следственного комитета в центральный аппарат СК в Минске.
"Меня вряд ли повезут вслед за делом в столичное СИЗО на Володарку. Скорее, готовится что-то не совсем обычное, не буду загадывать..." – прокомментировал это Леонид Судаленко.
Напомним, 16 февраля в офисах и по месту жительства членов правозащитного центра "Весна", Белорусской ассоциации журналистов, независимого профсоюза РЭП и других активистов прошли обыски в рамках уголовного дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси. МВД сообщило о проведении по всей Беларуси около 90 обысков.
"Вот так и течет мой будущий срок"
О своем здоровье Леонид пишет, что чувствует себя нормально, "насколько это возможно в условиях серости и сумерек тюремной камеры”. Правозащитник рассказывает, что его содержат в камере с четырьмя человеками.
"Весь день горит свет, играет радио, ночью горит ночник (”луна"). Здесь режим, подъем в 6 часов, отбой в 22 часа. Днем на кроватях только сидеть можно, лежать запрещено!" – рассказывает об условиях содержания Леонид.
Правозащитник нашел себе занятие: шашки, шахматы, книги.
"Читаю Хулио Картасара, Чарльза Диккенса, вот так и течет мой будущий срок (до трех лет)..."
Правозащитник пишет, что вся надежда на книги из передач, так как на местную библиотеку надежд мало: "Заказал Уголовный кодекс, так в нем еще нет моей статьи, настолько древний..."
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