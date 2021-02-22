В двух польских грузовиках среди досок было спрятано более 1,8 млн пачек нелегальных сигарет. Стоимость контрабанды — $7,5 млн.





Происшествие случилось в пункте пропуска "Кузница" (с белорусской стороны — "Брузги").









Судя по видео, как минимум часть белорусских сигарет из "рекордной" контрабандной партии изготовлена на Гродненской фабрике "Неман".





Алексея Олексина "Энерго-Оил", отмечает @euroradio По какому-то странному совпадению, единственный оператор торговли табаком с этой фабрики является компания приближенного к Лукашенко олигарха, отмечает







