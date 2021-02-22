ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госатомнадзор: приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае

22.02.2021 13:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае, сообщил представитель Госатомнадзора Леонид Дедуль.

"Приемку в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС будет проводить приемочная комиссия. Распоряжением премьер-министра будет утвержден состав этой группы. Но до этого на атомной станции будет проведена работа по оценке готовности блока №1 к вводу в эксплуатацию. На станции должны предъявить надзорным органам все необходимые документы", - сказал первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае, сообщил представитель Госатомнадзора Леонид Дедуль.
 
Новости дня
Новости разные
 
Звезда "Игры престолов" сменила профессию и стала тестировщиком колбасок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by