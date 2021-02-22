Боррель: Репрессии в Беларуси нарастают - нужны новые санкции

Он был внесен в повестку по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с нарастанием репрессий в Беларуси





Евросоюз полагает, что в Беларуси нарастают репрессии против общества и, в первую очередь, против защитников прав человека, поэтому министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в нашей стране на сегодняшней встрече в Брюсселе.





Такое мнение высказал в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу.





цитирует Борреля ТАСС. "В Беларуси репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, мы должны обсудить возможный ответ со стороны Евросоюза", -Борреля ТАСС.





Напомним, накануне глава Народного антикризисного управления Павел Латушко сообщил, что 22 февраля в Брюсселе рассмотрят уже подготовленный четвертый пакет санкций против правящего в Беларуси режима. В частности, ЕС расширит санкционные списки чиновников, судей и силовиков.







