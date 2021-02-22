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Крупнейшую в истории партию сигарет из Беларуси задержали в Польше - видео

22.02.2021 13:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В пункте пропуска "Кузница" (с белорусской стороны "Брузги") польские пограничники задержали контрафактную партию сигарет на ориентировочную сумму в 27,5 миллионов злотых, это около 7,4 миллионов долларов.

При прохождении пункта пропуска два грузовика с польскими номерами, следовавшие из Беларуси, были отправлены на рентген-досмотр. Как выяснилось, что в прицепах вместо заявленных досок было огромное количество сигарет. На них отсутствовали польские акцизные марки.

Груз насчитывает более 1,8 миллиона пачек. Как сообщают в польском пограничном ведомстве, это самая крупная в их истории попытка контрабанды сигарет.

Общая сумма ущерба в случае попадания контрафакта на рынок и его продажи превысила бы 44 миллиона злотых – это почти 12 миллионов долларов.

Трое граждан Польши 19, 21 и 55 лет задержаны, начато расследование. Если их вину докажут, мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Стоимость контрабандного груза, который везли под видом досок, оценивается почти в семь с половиной миллионов долларов.
 
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