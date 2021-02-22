|
Apple может подорожать до $3 триллионов к концу года из-за iPhone 12
Источник материала: Onliner
Капитализация компании Apple может превысить $3 трлн до конца этого года благодаря спросу на iPhone 12, считают аналитики из Wedbush (сейчас 2,18 трлн). По их мнению, сейчас происходит активная замена старых iPhone на современные модели, что и является драйвером спроса. В этом году Apple,
Предыдущий рекорд, напоминает AppleInsider, случился в 2015 году, когда Apple умудрилась продать 231 млн мобильников. В целом же, считают аналитики, под «программу обновления» подпадает 350 млн iPhone — то есть у Apple имеется неплохой запас для удовлетворения потребностей рынка.
Большие надежды возлагают на китайский рынок, долю которого оценивают в 20% от общего количества приобретенных iPhone нынешнего поколения. Есть некоторая ирония в том, что американская компания получает значимую часть прибыли от страны, мобильные вендоры которой оказались под санкциями США.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитализация компании Apple может превысить $3 трлн до конца этого года благодаря спросу на iPhone 12, считают аналитики из Wedbush (сейчас 2,18 трлн). По их мнению, сейчас...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)