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Apple может подорожать до $3 триллионов к концу года из-за iPhone 12

22.02.2021 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Капитализация компании Apple может превысить $3 трлн до конца этого года благодаря спросу на iPhone 12, считают аналитики из Wedbush (сейчас 2,18 трлн). По их мнению, сейчас происходит активная замена старых iPhone на современные модели, что и является драйвером спроса. В этом году Apple, считают на Уолл-Стрит, покажет отличные результаты и по итогам 2021 года продаст четверть миллиарда смартфонов.

Предыдущий рекорд, напоминает AppleInsider, случился в 2015 году, когда Apple умудрилась продать 231 млн мобильников. В целом же, считают аналитики, под «программу обновления» подпадает 350 млн iPhone — то есть у Apple имеется неплохой запас для удовлетворения потребностей рынка.

Большие надежды возлагают на китайский рынок, долю которого оценивают в 20% от общего количества приобретенных iPhone нынешнего поколения. Есть некоторая ирония в том, что американская компания получает значимую часть прибыли от страны, мобильные вендоры которой оказались под санкциями США.

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Капитализация компании Apple может превысить $3 трлн до конца этого года благодаря спросу на iPhone 12, считают аналитики из Wedbush (сейчас 2,18 трлн). По их мнению, сейчас...
 
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