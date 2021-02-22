Apple может подорожать до $3 триллионов к концу года из-за iPhone 12

Источник материала: Onliner

Капитализация компании Apple может превысить $3 трлн до конца этого года благодаря спросу на iPhone 12, считают аналитики из Wedbush (сейчас 2,18 трлн). По их мнению, сейчас происходит активная замена старых iPhone на современные модели, что и является драйвером спроса. В этом году Apple, считают на Уолл-Стрит, покажет отличные результаты и по итогам 2021 года продаст четверть миллиарда смартфонов.

Предыдущий рекорд, напоминает AppleInsider, случился в 2015 году, когда Apple умудрилась продать 231 млн мобильников. В целом же, считают аналитики, под «программу обновления» подпадает 350 млн iPhone — то есть у Apple имеется неплохой запас для удовлетворения потребностей рынка.

Большие надежды возлагают на китайский рынок, долю которого оценивают в 20% от общего количества приобретенных iPhone нынешнего поколения. Есть некоторая ирония в том, что американская компания получает значимую часть прибыли от страны, мобильные вендоры которой оказались под санкциями США.