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Масштабная застройка севера Минска может начаться в течение месяца
Источник материала: Onliner
В начале октября прошлого года стало известно о крупном инвестпроекте, который собирается реализовать в Минске компания Emaar Properties из ОАЭ. Речь идет о застройке прежде неприкосновенных пахотных земель в северной части города. На месте предполагаемой стройки был даже установлен памятный камень, который, впрочем, вскоре бесследно исчез. И вот сегодня появилась информация о скором старте проекта «Северный берег».
Стройка может начаться в течение месяца, сообщил сегодня председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
«По итогам сегодняшней встречи нам удалось снять большинство спорных вопросов. Хотел бы отдельно поблагодарить президента и премьер-министра за их личное участие и внимание к проекту, а также правительства ОАЭ и Беларуси за их четкий патронаж. Ожидаемый старт проекта — порядка месяца», — сказал Мухаммед Али аль-Аббар.
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Комментируя слухи об участии сербской компании Dana Holdings в проекте «Северный берег», Мухаммед аль-Аббар сказал, что они не подтверждаются.
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