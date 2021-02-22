Жизнеутверждающе? Как выглядит самый «геометричный» двор Москвы

Источник материала: Onliner

Благоустройство дворов — вещь тонкая, если не сказать настоящее искусство. Поставить яркий пластиковый детский городок и воткнуть в землю пару прутиков — это вовсе не благоустройство, а лишь его имитация. К счастью, все больше застройщиков начинает понимать, что в 21-м веке надо не только дом (или целый жилой комплекс) возвести, но и территорию вокруг него облагородить. Тут-то и начинаются эксперименты. Иногда удачные, иногда — не очень. Неоднозначную реакцию среди москвичей вызвало оформление территории элитного ЖК «Царская площадь».









Когда стоишь на земле, особо подвоха не чувствуешь — разве что путь от подъезда одного дома к подъезду другого довольно сложен. Но вот если посмотреть на двор с высоты, возникает много вопросов. И самый главный из них — что хотел сказать автор? А что вы видите на картинке?





Это точно не самый обычный вид из окон. А что вам напоминает эта композиция?

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