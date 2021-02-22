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Жизнеутверждающе? Как выглядит самый «геометричный» двор Москвы

22.02.2021 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Благоустройство дворов — вещь тонкая, если не сказать настоящее искусство. Поставить яркий пластиковый детский городок и воткнуть в землю пару прутиков — это вовсе не благоустройство, а лишь его имитация. К счастью, все больше застройщиков начинает понимать, что в 21-м веке надо не только дом (или целый жилой комплекс) возвести, но и территорию вокруг него облагородить. Тут-то и начинаются эксперименты. Иногда удачные, иногда — не очень. Неоднозначную реакцию среди москвичей вызвало оформление территории элитного ЖК «Царская площадь».

Жизнеутверждающе? Как выглядит самый «геометричный» двор Москвы
Жизнеутверждающе? Как выглядит самый «геометричный» двор Москвы

Когда стоишь на земле, особо подвоха не чувствуешь — разве что путь от подъезда одного дома к подъезду другого довольно сложен. Но вот если посмотреть на двор с высоты, возникает много вопросов. И самый главный из них — что хотел сказать автор? А что вы видите на картинке?

Жизнеутверждающе? Как выглядит самый «геометричный» двор Москвы
Это точно не самый обычный вид из окон. А что вам напоминает эта композиция?

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Благоустройство дворов — вещь тонкая, если не сказать настоящее искусство. Поставить яркий пластиковый детский городок и воткнуть в землю пару прутиков — это...
 
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