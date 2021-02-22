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Фото: ТАСС

«Белорусскому партизану»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Казакевич: Режим Лукашенко не смеется с санкций, а плачет ЕС впервые ввел санкции против государственных белорусских предприятий.

– Думаю, со стороны Тихановской это скорее эмоциональная реакция. Если мы в целом говорим о санкциях, введенных со стороны ЕС, США и Великобритании с начала политического кризиса в Беларуси, то это серьезный фактор, влияющий на ситуацию.ЕС впервые ввел санкции против государственных предприятий. Кроме финансовых потерь из-за ограничений в отношении предприятий и чиновников санкции имеют большой имиджевый эффект, который вынуждает западные компании замораживать сотрудничество с Беларусью.Кроме того, с белорусскими властями не будут сотрудничать такие международные структуры как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. А это потери на сотни миллионов долларов. Были годы, когда Беларусь по этим линиям получала больше миллиарда долларов в год.Эффект от санкций гораздо более широкий, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому я не соглашусь с формулировкой Тихановской.– Аргументация европейских чиновников заключается в том, что нужно очень тщательно прорабатывать каждую персону, необходимо изучать доказательства о причастности к репрессиям, а их иногда получить достаточно сложно.Но давайте посмотрим с другой стороны: санкции против белорусских чиновников, особенно со стороны Великобритании или США, – это чисто символический жест, который не влияет на ситуацию в Беларуси.Санкции против бизнесменов или предприятий – это гораздо более серьезно. На мой взгляд, стоит больше внимания обращать не на количество, а на качество санкционных мер.В черные списки можно включить хоть всех белорусских судей, но эффект от этого будет гораздо меньше, чем включение в черный список двух-трех бизнесменов.– Здесь нет прямой связи. Чтобы увидеть эффект нужно время. Санкции создают трудности и потери (политические. экономические) для властей. Вопрос, как долго режим будет готов нести их.Когда издержки начнут становиться для властей слишком большими, тогда начнутся попытки деэскалации, нормализации отношений с Западом. Но когда это произойдет – сложно сказать.– Если судить по событиям последних месяцев, то все идет к тому, что посол все-таки приедет. Пока непонятно, что будет с вручением верительных грамот Лукашенко, будет ли формальное признание его полномочий с американской стороны.Но, наверное, посол будет пытаться работать внутри Беларуси. В этом по разным причинам заинтересованы и белорусские власти. Минску хотелось бы иметь влиятельного партнера в случае проблем с Россией.Вместе с тем у меня складывается впечатление, что работа американского посольства будет больше технической, а политические отношения будут развиваться, наверное, по другим линиям, в том числе через Госдепартамент.Думаю, роль посольства в политическом плане будет не очень высокой.