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Казакевич: Режим Лукашенко не смеется с санкций, а плачет

22.02.2021 14:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Казакевич: Режим Лукашенко не смеется с санкций, а плачет
Фото: ТАСС
Белорусские власти заинтересованы в скорейшем приезде американского посла в Минск, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

– На прошлой неделе США и Великобритания ввели новые санкции против белорусских чиновников, силовиков, судей. В черных списках оказались 43 и 27 фамилии соответственно.

В то же время Светлана Тихановская заявила, что европейских санкций недостаточно, что режим Лукашенко смеется с них. Согласны с ее оценкой?

– Думаю, со стороны Тихановской это скорее эмоциональная реакция. Если мы в целом говорим о санкциях, введенных со стороны ЕС, США и Великобритании с начала политического кризиса в Беларуси, то это серьезный фактор, влияющий на ситуацию.

ЕС впервые ввел санкции против государственных предприятий. Кроме финансовых потерь из-за ограничений в отношении предприятий и чиновников санкции имеют большой имиджевый эффект, который вынуждает западные компании замораживать сотрудничество с Беларусью.

Кроме того, с белорусскими властями не будут сотрудничать такие международные структуры как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. А это потери на сотни миллионов долларов. Были годы, когда Беларусь по этим линиям получала больше миллиарда долларов в год.

Эффект от санкций гораздо более широкий, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому я не соглашусь с формулировкой Тихановской.

— Тихановская обратила внимание, что под санкциями ЕС находятся всего 90 человек. Но ведь это действительно небольшая группа из причастных к репрессиям. Почему так мало персон включены в черные списки?

– Аргументация европейских чиновников заключается в том, что нужно очень тщательно прорабатывать каждую персону, необходимо изучать доказательства о причастности к репрессиям, а их иногда получить достаточно сложно.

Но давайте посмотрим с другой стороны: санкции против белорусских чиновников, особенно со стороны Великобритании или США, – это чисто символический жест, который не влияет на ситуацию в Беларуси.

Санкции против бизнесменов или предприятий – это гораздо более серьезно. На мой взгляд, стоит больше внимания обращать не на количество, а на качество санкционных мер.

В черные списки можно включить хоть всех белорусских судей, но эффект от этого будет гораздо меньше, чем включение в черный список двух-трех бизнесменов.

– Но когда обыватели смогут увидеть наглядный эффект от санкций? Например, когда они вынудят власти освободить политзаключенных?

– Здесь нет прямой связи. Чтобы увидеть эффект нужно время. Санкции создают трудности и потери (политические. экономические) для властей. Вопрос, как долго режим будет готов нести их.

Когда издержки начнут становиться для властей слишком большими, тогда начнутся попытки деэскалации, нормализации отношений с Западом. Но когда это произойдет – сложно сказать.

– Посол США Джули Фишер встречалась с Тихановской. Как дальше могут развиваться отношения Беларуси и США: приедет ли американский посол в Минск?

– Если судить по событиям последних месяцев, то все идет к тому, что посол все-таки приедет. Пока непонятно, что будет с вручением верительных грамот Лукашенко, будет ли формальное признание его полномочий с американской стороны.

Но, наверное, посол будет пытаться работать внутри Беларуси. В этом по разным причинам заинтересованы и белорусские власти. Минску хотелось бы иметь влиятельного партнера в случае проблем с Россией.

Вместе с тем у меня складывается впечатление, что работа американского посольства будет больше технической, а политические отношения будут развиваться, наверное, по другим линиям, в том числе через Госдепартамент.

Думаю, роль посольства в политическом плане будет не очень высокой.
 
Теги: Минск
 
 
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ЕС впервые ввел санкции против государственных белорусских предприятий.
 
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