Источник материала: UDF



Сергей Светлаков

Сергей Светлаков в интервью Ирине Шихман на ютуб-канале «А поговорить» . «У меня бабушка – белоруска. Во мне есть кровь, которая говорит: это касается меня. Я люблю Беларусь, я люблю людей, которым небезразлично будущее их детей, которые тысячами уезжают сейчас по миру. Хочу поддержать людей в Беларуси и сказать им спасибо», – об этом рассказалв интервьюна ютуб-канале

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Светлаков: «Я принимаю сторону людей, которые выходят под БЧБ флагами» «Меня это настолько трогает…», - сказал актер, комментируя мирные белорусские марши.

– Безусловно, конечно. Просто я вижу, в каком мирном формате это происходит. Меня это настолько трогает… Когда женщины идут, когда какой-нибудь марш цветов.Когда люди безоружные просто доносят свою мысль, свое недовольство и хотят, чтобы их просто услышали. Просто услышали. То насилие, которое я ни в каком виде принять не могу, та жесть, которая там была и до сих пор, наверное, происходит. Это за гранью.