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Сергей Светлаков: «Я принимаю сторону людей, которые выходят под БЧБ флагами»

22.02.2021 14:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сергей Светлаков: «Я принимаю сторону людей, которые выходят под БЧБ флагами»
Сергей Светлаков
Оказывается, у знаменитого российского актера и шоумена есть белорусские корни.

«У меня бабушка – белоруска. Во мне есть кровь, которая говорит: это касается меня. Я люблю Беларусь, я люблю людей, которым небезразлично будущее их детей, которые тысячами уезжают сейчас по миру. Хочу поддержать людей в Беларуси и сказать им спасибо», – об этом рассказал Сергей Светлаков в интервью Ирине Шихман на ютуб-канале «А поговорить».


– Насколько я понимаю, ты в Беларуси принимаешь сторону людей, выходящих под бело-красно-белыми флагами? – спросила журналист.

– Безусловно, конечно. Просто я вижу, в каком мирном формате это происходит. Меня это настолько трогает… Когда женщины идут, когда какой-нибудь марш цветов.

Когда люди безоружные просто доносят свою мысль, свое недовольство и хотят, чтобы их просто услышали. Просто услышали. То насилие, которое я ни в каком виде принять не могу, та жесть, которая там была и до сих пор, наверное, происходит. Это за гранью.
 
 
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«Меня это настолько трогает…», - сказал актер, комментируя мирные белорусские марши.
 
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