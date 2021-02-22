Источник материала: Хартия'97

В Мьянме началась всеобщая забастовка 22.02.2021, 14:28

фото: gettyimages

Протестующие требуют военных вернуть власть народу.

На улицы крупных городов Мьянмы вышли десятки тысяч протестующих против военного переворота, произошедшего 1 февраля. Уличные акции - часть начавшейся в стране всеобщей забастовки, сообщает BBC .

Военное правительство предупреждает, что протестущие ступили на опасный путь, а их действия могут привести к человеческим жертвам.

В минувшее воскресенье по меньшей мере два человека погибли в столкновениях с полицией.

"Координаторы протестов подталкивают людей к конфронтации, в которой они погибнут", - говорят в новостях ведущие государственного телеканала MRTV. Подконтрольные хунте СМИ призывают граждан воздержаться от бунта и анархии.



фото: Reuters

Бастующие требуют отстранения военных от власти и немедленного освобождения фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи и руководства ее "Национальной лиги за демократию".

Су Чжи обвиняют в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций, в нарушении закона об импорте, а также закона о предотвращении стихийных бедствий.

Демонстрации проходят во всех крупных городах. Судя по снимкам в социальных сетях, в них принимает участие огромное количество людей, они машут флагами и выкрикивают лозунги.

По словам редактора издания Frontier Томпсон Чау, нынешние протесты - гораздо более массовые, заблокировано больше дорог, магазины закрыты повсеместно.

"Сегодня это, скорее, гигантская забастовка, учитывая, что люди просто не вышли на работу", - сказал Чау в комментарии Би-би-си. По его словам, бастуют даже работники госсектора: налоговики, журналисты, медики и комунальщики.



фото: Reuters

Новую волну протестов уже сравнивают с восстанием августа 1988 года, ставшим одним из самых кровавых в истории страны.

Тогда военными были убиты сотни демонстрантов. Многие в стране считают, что те события разделили ход истории Мьнямы.

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