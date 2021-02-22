Источник материала: Хартия'97

«Проблеме не день и не два» 22.02.2021, 14:24

«Гомельхлебпром» предупредил торговлю, что хлеба не будет: закончилась мука.

«Радыё Свабода» в воскресенье опубликовало копию письма ОАО «Гомельхлебпром», в котором предприятие информирует о срыве поставок 21 и 22 февраля в магазины Гомеля и области хлебобулочных изделий. Причина, судя по содержанию письма, в том, что на предприятии закончилась мука.

«ОАО „Гомельхлебпром“ сообщает, что в связи с отсутствием муки 21 и 22 февраля предприятие не имеет возможности выполнить заявки на хлебобулочную продукцию в торговую сеть Гомеля и области», — говорится в документе, адресованном 19 февраля, в пятницу, начальнику городского управления торговли и услуг Евгению Пестунову.



Фото: «Радыё Свабода»

В понедельник чиновники и руководители всех уровней уверяют журналистов, что даже если и есть какие-то внутренние проблемы, то обычных покупателей они не коснутся, пишет tut.by .

Изданию «Гомельские ведомости» начальник городского управления торговли и услуг Евгений Пестунов сообщил, что ситуация на «Гомельхлебпроме» не повлияла на загрузку магазинов города хлебом.

— Все торговые сети областного центра обеспечены хлебобулочными изделиями из хлебозаводов Жлобина, Добруша, Рогачева, Слуцка и Минска. К тому же практически все торговые сети выпускают продукцию собственного производства. Проблем с покупкой хлеба у гомельчан нет и не будет, — прокомментировал Пестунов.

Журналисты позвонили в произвольно выбранные магазины «Веста», «Друзья», «Луговой» и «Дионис» в Гомеле — и там заверили, что проблем с хлебными поставками ни в выходные дни, ни сегодня они не ощутили.

«Гомельхлебпром», помимо хлебозаводов в Гомеле, имеет филиалы в Добруше, Жлобине, Калинковичах, Мозыре, Речице и Светлогорске. Почти на всех предприятиях заверили, что простоев в работе нет и муки хватает.

На Добрушском хлебозаводе сообщили, что на завтра, 23 февраля, сырья у них уже нет. Это, мол, связано с тем, что предприятие не может закупить муку из-за отсутствия оборотных средств.

— Этой проблеме не день и не два. Предоплату ведь нам не платят. Вроде и вовремя по договору рассчитываются с нами, но это ведь уже после того, как мы им продукцию поставим. А нам где на закупку муки брать деньги? Мы потеряли контрагентов и точки, потому что не можем обеспечить их в полном объеме, так как не можем закупить сырье. Вместо шести тонн три выпускаем. Откуда будет тогда у нас эта выручка? — говорят на предприятии.

С утра до обеда 22 февраля журналисты не смогли получить комментарий руководителя «Гомельхлебпрома» Александра Блатуна: в его приемной все время отвечали, что его нет на месте.

Журналистам дозвонилась в аппарат управления «Гомельхлебпрома»:

— Уже никаких проблем нет, все восстановлено, — ответили журналистам в администрации. — Сегодня еще не в полном объеме, а завтра уже все будет в полном объеме. С чем были связаны проблемы? Если вы видели это письмо, то в нем указано.

Конкретно на вопрос о том, почему возникла нехватка муки, на предприятии отвечать не стали:

— Так получилось. Главное, что город без хлеба не остался. Зачем еще что-то объяснять? И наш вопрос уже решен.

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