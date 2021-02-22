Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Германии выступил за санкции в отношении России 22.02.2021, 14:15

Хайко Маас

Хайко Мас считает, что тюремное заключение Навального является грубым нарушением прав человека.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался за введение новых санкций в отношении России после двух решений российских судов по оппозиционному политику Алексею Навальному. «Уже после отравления Навального мы дали ясно понять, что не намерены мириться с нарушением международного права, и ввели санкции», - заявил глава германского МИДа в понедельник, 22 февраля, на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе, сообщает dw.com .

Дальнейшее развитие событий с Алексеем Навальным, когда он был арестован после возвращения в Россию и приговорен к лишению свободы, ставит вопрос о принятии новых санкций. Мас заявил, что выступает за выработку ограничительных мер в отношении отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов.

«Одновременно с этим мы должны искать пути, чтобы остаться в диалоге с Россией», - подчеркнул германский министр, добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов.

Министры иностранных дел стран ЕС намерены принять на встрече принципиальное решение о санкциях в отношении России. Их конкретное содержание будет разработано позже. Впервые Евросоюз планирует применить утвержденный в декабре 2020 года новый санкционный режим за грубые нарушения прав человека во всем мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .