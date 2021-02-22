Источник материала: Хартия'97

Белорусский ренессанс: этот год может стать решающим для страны 2 22.02.2021, 14:00

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Фото: AFP

Все зависит от стремления к переменам и решительности.

Политолог Дмитрий Болкунец в статье для «Независимой газеты» пытается спрогнозировать дальнейшее развитие событий в Беларуси:

— Александр Лукашенко пришел к власти на руинах советской страны, обещал людям вернуть уровень жизни, как было в лучшие годы БССР. Многие и сейчас с ностальгией вспоминают эпоху Петра Машерова, руководителя советской Беларуси с 1965 по 1980 годы.

Лукашенко копировал не только его образ, но достижения той эпохи. Вся современная белорусская промышленность, легендарные бренды создавались 40-60 лет назад, а последние четверть века власть лишь пользовалась этими продуктами, латая дары и не предлагая ничего нового.

Поразительно, но имя Петра Машерова действующее руководство Беларуси старается стереть из истории. То проспект, названный в его честь в столице, переименуют, то запретят ставить памятник и называть площадь.

Имени легендарного героя-партизана, Героя Советского Союза нет даже в музее Великой Отечественной войны. А вот Александру Лукашенко и его сыну отведен целый стенд – потомки Великой Победы.

Этому есть вполне логическое объяснение. Лукашенко считает себя единственным отцом-основателем белорусского государства. Его фраза «любимую не отдают» демонстрирует стремление любой ценой увековечить себя в истории. Но большинство жителей думают иначе. Масштабные протесты прошлого года тому свидетельство.

Белорусский политический кризис далек от разрешения. Закат эпохи Александра Лукашенко затянулся во времени, а белорусский эксперимент по консервации советского наследия и уклада жизни провалился. Общество переживает ренессанс и готово продолжать борьбу, цель которой – уход авторитарного руководителя. Неуверенность в завтрашнем дне вызывает страх у номенклатуры и части населения, привыкшего к покладистому образу жизни.

Политолог считает, что с Лукашенко у власти Беларусь обречена на деградацию и постепенное обнищание:

— Это закрытая дорога для инвесторов, уход иностранного капитала, отток молодежи и трудовых ресурсов.

Дмитрий Болкунец обращает внимание на то, что власти ошибаются, когда думают, что протест сдулся:

— Весной 2021 года стоит ожидать активизации уличной протестной активности. Началом, вероятно, станет 25 марта, когда празднуется день образования Белорусской народной республики.

Позиция Москвы в белорусском политическом кризисе обвалила доверие со стороны населения к России. Безоговорочная поддержка Лукашенко, попытка не допустить хаоса, иллюзия, что таким образом можно надежно привязать Беларусь к России. Однако ничего кроме кредитов Кремль не предлагает.

Сохранение текущего статуса приведет к постепенной потере Беларуси в качестве союзника России в ближайшие 5-10 лет. Смена поколений и восприятие России в качестве страны, поддерживающей диктатуру, обрекает на полный развод в будущем.

Завершение политического кризиса в Беларуси во многом зависит исключительно от белорусского народа, его стремления к переменам и решительности.

Текущий год может стать определяющим в будущем направлении развития белорусского государства, — считает Дмитрий Болкунец.

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