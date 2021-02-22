ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евро и доллар снова подкосили белорусский рубль

22.02.2021 14:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На торгах в понедельник белорусский рубль девальвировался к евро и доллару до минимума за 18 и 13 дней соответственно.

Российский рубль упал до минимума за 19 дней. Стоимость корзины валют опустилась на 0,19% до уровня начала февраля. Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине второй день.

Курс доллара поднялся ещё на 0,0046 BYN до 2,5963 BYN/USD.

Американская валюта подорожала уже четвёртый раз подряд и оказалась на максимуме почти за две недели.

Курс евро вырос сразу на 0,0092 BYN до 3,1482 BYN/EUR — максимума за 18 дней.

Курс российского рубля обвалился на 0,0207 BYN до 3,4855 BYN/100 RUB.

За последние четыре дня сотня российских рублей подешевела на 0,0350 BYN.

Итоги третьей недели февраля на валютном рынке Беларуси

Дела у белорусского рубля на минувшей неделе пошли не очень удачно и он девальвировался ко всем основным валютам, но очень слабо:

курс доллара +0,0031 BYN (+0,12%);
курс евро +0,0035 BYN (+0,11%);
курс российского рубля +0,0098 BYN (+0,28%);
корзина валют +0,19%.

Центробанк России

Сегодня в России нерабочий день, т. к. прошедшая суббота была рабочей.

Завтра 23 февраля — в РФ уже давно выходной день. Это означает, что новые официальные курсы иностранных валют первый раз будут установлены лишь в среду 24 февраля.

Последний официальный курс доллара — 73,9833 RUB/USD, а евро — 89,6604 RUB/EUR.

Московская биржа сегодня работает. В 11:46 курс доллара в моменте подскочил до 75,04 RUB/USD, а курс евро до 90,74 RUB/EUR. Но потом обе валюты немного подешевели и к моменту написания новости за доллар на бирже предлагали 74,74 RUB/USD, а за евро — 90,57 RUB/USD.

Итоги третьей недели февраля на валютном рынке России

Российский рубль за прошлую неделю незначительно подешевел к доллару и евро, но в середине недели доллар падал до минимума почти за два месяца, а евро до минимума почти за месяц:

курс доллара +0,0455 RUB (+0,06%);
курс евро +0,0552 RUB (+0,06%);
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торгах в понедельник белорусский рубль девальвировался к евро и доллару до минимума за 18 и 13 дней соответственно.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле из автобуса выпала женщина: ГАИ ищет очевидцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by