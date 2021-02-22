|
Зима уходит: на выходных в Беларусь вернулись первые перелетные птицы
22.02.2021 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 22 фев – Sputnik. Первых перелетных птиц, которые улетали на зимовку в более теплые страны, заметили белорусские орнитологи на минувших выходных. Возвращение первых перелетных птиц говорит о приближающейся весне и потеплении.
Первых крылатых мигрантов орнитологи видели на западе и юге Беларуси. Так, 20 февраля в Березовском районе наблюдали прилет серых гусей, а в воскресенье, 21 февраля, – чибисов, под Гродно в воскресенье также заметили пятерых серых гусей, которые летели вдоль Немана в сторону Литвы, а под Брестом орнитолог услышал и увидел двух полевых жаворонков, сообщает
Как сообщают орнитологи, прилет таких птиц, как серые гуси, чибисы, которые считаются ближними мигрантами и зимуют в той же климатической зоне, где и гнездятся, всегда считается признаком наступающей весны. Многие из них в прошлые более теплые зимы оставались в Беларуси. Но в нынешнем году из-за сильных морозов многие виды ближних мигрантов улетели на запад и юг Европы. Что касается чибисов, то они практически всегда улетают на зимовку в Западную Европу. Поэтому у специалистов нет сомнений, что они наблюдали птиц, которые не зимовали в Беларуси.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году птицы начали возвращаться с зимовки в Беларусь на три недели позже, чем в прошлом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)