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Зима уходит: на выходных в Беларусь вернулись первые перелетные птицы

22.02.2021 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 22 фев – Sputnik. Первых перелетных птиц, которые улетали на зимовку в более теплые страны, заметили белорусские орнитологи на минувших выходных. Возвращение первых перелетных птиц говорит о приближающейся весне и потеплении.

Первых крылатых мигрантов орнитологи видели на западе и юге Беларуси. Так, 20 февраля в Березовском районе наблюдали прилет серых гусей, а в воскресенье, 21 февраля, – чибисов, под Гродно в воскресенье также заметили пятерых серых гусей, которые летели вдоль Немана в сторону Литвы, а под Брестом орнитолог услышал и увидел двух полевых жаворонков, сообщает birdwatch.by. В нынешнем году птицы начали возвращаться домой на три недели позже, чем в прошлом.

Как сообщают орнитологи, прилет таких птиц, как серые гуси, чибисы, которые считаются ближними мигрантами и зимуют в той же климатической зоне, где и гнездятся, всегда считается признаком наступающей весны. Многие из них в прошлые более теплые зимы оставались в Беларуси. Но в нынешнем году из-за сильных морозов многие виды ближних мигрантов улетели на запад и юг Европы. Что касается чибисов, то они практически всегда улетают на зимовку в Западную Европу. Поэтому у специалистов нет сомнений, что они наблюдали птиц, которые не зимовали в Беларуси.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В нынешнем году птицы начали возвращаться с зимовки в Беларусь на три недели позже, чем в прошлом.
 
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