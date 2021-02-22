Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Без неожиданностей": Лепехин о перспективах встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Внимание СМИ и экспертного сообщества в понедельник сконцентрировано на встрече лидеров Беларуси и России в Сочи. Постпротестная ситуация в Беларуси, на фоне которой встречаются президенты, "сейчас затвердела ― она не изменилась в треугольнике между Минской, Москвой и оппозицией, поэтому будет второй виток, мы сейчас не можем сказать, когда, но он будет ", отметил собеседник радио Spuntik.

При этом Лепехин напомнил, что на постсоветском пространстве уже есть негативный опыт подобного противостояния, речь о киевском "Майдане" 2014 года, "поэтому было бы удивительно, если, действуя такими же методами, как в Киеве, белорусская оппозиция достигла бы поставленных целей", считает спикер.

"Почему я говорю о том, что ситуация не изменилась глобально по сравнению с августом прошлого года, дело в том, что все три стороны сейчас проводят ровно ту же линию, что и до президентских выборов в Беларуси. Разница лишь в том, что у трех сторон ― Минска, Москвы и оппозиции ― сейчас просто меньше иллюзий, но выводы кардинально и фундаментально не сделаны ни одной из сторон", ― рассуждает Лепехин.

По его словам, Россия продолжает линию на укрепление бюрократического взаимодействия в рамках Союзного государства, Лукашенко продолжает свою линию с той же риторикой, а оппозиция все сильнее превращается в марионеток Запада, отмечает эксперт.

"Единственная новация в том, что в Минске и Москве заговорили о госплане. Поскольку стратегии развития ни у Минска, ни у Москвы сегодня нет, это означает усиление администрирования в сфере госуправления и все того же бюрократического единства. Так что в Сочи сегодня, думаю никаких неожиданных решений не будет", ― резюмирует Лепехин.

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