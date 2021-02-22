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"Без неожиданностей": Лепехин о перспективах встречи Путина и Лукашенко в Сочи
22.02.2021 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Алексей Даничев
При этом Лепехин напомнил, что на постсоветском пространстве уже есть негативный опыт подобного противостояния, речь о киевском "Майдане" 2014 года, "поэтому было бы удивительно, если, действуя такими же методами, как в Киеве, белорусская оппозиция достигла бы поставленных целей", считает спикер.
"Почему я говорю о том, что ситуация не изменилась глобально по сравнению с августом прошлого года, дело в том, что все три стороны сейчас проводят ровно ту же линию, что и до президентских выборов в Беларуси. Разница лишь в том, что у трех сторон ― Минска, Москвы и оппозиции ― сейчас просто меньше иллюзий, но выводы кардинально и фундаментально не сделаны ни одной из сторон", ― рассуждает Лепехин.
По его словам, Россия продолжает линию на укрепление бюрократического взаимодействия в рамках Союзного государства, Лукашенко продолжает свою линию с той же риторикой, а оппозиция все сильнее превращается в марионеток Запада, отмечает эксперт.
"Единственная новация в том, что в Минске и Москве заговорили о госплане. Поскольку стратегии развития ни у Минска, ни у Москвы сегодня нет, это означает усиление администрирования в сфере госуправления и все того же бюрократического единства. Так что в Сочи сегодня, думаю никаких неожиданных решений не будет", ― резюмирует Лепехин.
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