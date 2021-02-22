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Новополочанин напал на судебных приставов - видео
22.02.2021 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Витебск, 22 фев – Sputnik. Пьяный 43-летний новополочанин напал на двух сотрудниц отдела принудительного исполнения, пришедших к нему по служебным обязанностям, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел во вторник, 16 февраля, около пяти часов вечера.
"Визит приставов вызывал у мужчины явное неудовольствие, а спустя некоторое время он впал в ярость", - отметили в пресс-службе.
Житель райцентра начал оскорблять девушек, а затем напал на них. У одной из сотрудниц новополочанин вырвал клок волос. После стычки дебошир вытолкал приставов на лестничную площадку.
Сотрудницы отдела обратились за помощью в милицию. На место происшествия прибыли сотрудники ГОВД, но дебошир заперся в своей квартире.
Милиционерам удалось попасть в жилище лишь при помощи спасателей, которые вскрыли металлическую дверь болгаркой. Как выяснилось, ранее судимый житель райцентра был пьян. Его задержали.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК РБ ("насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг"). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Как задерживали правонарушителя - смотрите на видео.
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Чтобы попасть в квартиру, где забаррикадировался житель райцентра, милиционерам пришлось вскрывать дверь при помощи спецсредств.
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