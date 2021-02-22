Инспекторы задержали водителя, говорят, еле стоял на ногах (видео)

Источник материала: Onliner

Двадцатого февраля в ГАИ поступила информация о том, что необходимо проверить физическое состояние водителя автомобиля Volkswagen, который двигается по улице Аэродромной в Минске. Выбыли, проверили. Говорят, еле стоял на ногах.

Более точных сведений о состоянии автомобилиста нет: он отказался проходить медицинское освидетельствование. Шаг, не имеющий большого смысла с точки зрения ответственности, так как в случае такого отказа, так же как и в случае подтвержденного факта управления авто в нетрезвом виде, ответственность наступает по одной статье — 18.16 КоАП («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)»).

В соответствии с этой статьей управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

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