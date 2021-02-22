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EPAM стала крупнейшей IT-компанией Украины

22.02.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Украинский ресурс DOU составил рейтинг крупнейших IT-компаний Украины, на него обратил внимание Dev.by. Первое место в рейтинге заняла EPAM Ukraine, в которой по состоянию на июль 2020 года насчитывалось 8,3 тыс. сотрудников, однако затем компания увеличила штат до 10,3 тыс. EPAM Ukraine стала первой IT-компанией в Украине, штат которой превысил 10 тыс. человек.

Как следует из отчета DOU, за второе полугодие 2020 года количество специалистов в топ-50 увеличилось на 7930 (11,6%). И это рекордные показатели. По состоянию на конец 2020-го в топ-50 работает более 76 тыс. специалистов. Компанию EPAM также назвали лидером по росту.

Отмечается, что темпы привлечения новых талантов в EPAM Ukraine во втором полугодии являются рекордными как для украинской локации за все время ее существования, так и для всей компании.

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Украинский ресурс DOU составил рейтинг крупнейших IT-компаний Украины, на него обратил внимание Dev.by. Первое место в рейтинге заняла EPAM Ukraine, в которой по состоянию на...
 
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