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EPAM стала крупнейшей IT-компанией Украины
Источник материала: Onliner
Украинский ресурс DOU
Как следует из отчета DOU, за второе полугодие 2020 года количество специалистов в топ-50 увеличилось на 7930 (11,6%). И это рекордные показатели. По состоянию на конец 2020-го в топ-50 работает более 76 тыс. специалистов. Компанию EPAM также назвали лидером по росту.
Отмечается, что темпы привлечения новых талантов в EPAM Ukraine во втором полугодии являются рекордными как для украинской локации за все время ее существования, так и для всей компании.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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