«Это ваш шлагбаум?» — «Да». Минчанин зачем-то украл запирающее устройство (видео)

Источник материала: Onliner

«Ночью милиционер услышал звук автомобильной сигнализации и вышел из объекта на улицу посмотреть, все ли в порядке, — сообщает ГУВД Мингорисполкома. — В это время по дороге шел пьяный мужчина со шлагбаумом в руках.️ Выяснилось, 24-летний минчанин сломал „стрелу“ на придомовой стоянке по улице Сторожевской и повредил ею несколько машин».

«Причиной тому стал алкоголь и желание продемонстрировать удаль перед товарищами, — информирует ГУВД. — Молодого человека доставили в районное управление. Материалы проверки были переданы следователям для дачи правовой оценки действиям задержанного. Известно, что он преподает в одном из вузов».