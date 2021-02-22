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«Это ваш шлагбаум?» — «Да». Минчанин зачем-то украл запирающее устройство (видео)

22.02.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Ночью милиционер услышал звук автомобильной сигнализации и вышел из объекта на улицу посмотреть, все ли в порядке, — сообщает ГУВД Мингорисполкома. — В это время по дороге шел пьяный мужчина со шлагбаумом в руках.️ Выяснилось, 24-летний минчанин сломал „стрелу“ на придомовой стоянке по улице Сторожевской и повредил ею несколько машин».

«Причиной тому стал алкоголь и желание продемонстрировать удаль перед товарищами, — информирует ГУВД. — Молодого человека доставили в районное управление. Материалы проверки были переданы следователям для дачи правовой оценки действиям задержанного. Известно, что он преподает в одном из вузов».

 
 
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«Ночью милиционер услышал звук автомобильной сигнализации и вышел из объекта на улицу посмотреть, все ли в порядке, — сообщает ГУВД Мингорисполкома. — В это...
 
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