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В России автоцентры стали чаще просить клиентов расплачиваться за авто наличными

22.02.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Некоторые российские автоцентры в целях экономии на эквайринге просят клиентов расплачиваться за автомобили наличными деньгами (а не картами). Об этом пишет газета «Известия».

Автомобильные дилеры не желают оплачивать банкам услуги безналичного расчета. На данный момент средняя ставка за эквайринг находится в интервале 1,33—3,5%. Как правило, автоцентры берут всю комиссию на себя, однако по финансовым причинам это могут позволить себе не все.

По данным Deita, в России есть крупные автоцентры, которые, наоборот, стараются продавать машины только с помощью карт. Это связано с тем, что на электронный расчет завязано начисление бонусов от банков. Также с помощью безнала начисляются баллы от импортера за программу трейд-ин.

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Некоторые российские автоцентры в целях экономии на эквайринге просят клиентов расплачиваться за автомобили наличными деньгами (а не картами). Об этом пишет...
 
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