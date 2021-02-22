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В России автоцентры стали чаще просить клиентов расплачиваться за авто наличными
Источник материала: Onliner
Некоторые российские автоцентры в целях экономии на эквайринге просят клиентов расплачиваться за автомобили наличными деньгами (а не картами). Об этом пишет газета
Автомобильные дилеры не желают оплачивать банкам услуги безналичного расчета. На данный момент средняя ставка за эквайринг находится в интервале 1,33—3,5%. Как правило, автоцентры берут всю комиссию на себя, однако по финансовым причинам это могут позволить себе не все.
По данным
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
серый, седан, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
голубой, лифтбэк, бензин 4.4 л, автоматическая, задний привод
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Некоторые российские автоцентры в целях экономии на эквайринге просят клиентов расплачиваться за автомобили наличными деньгами (а не картами). Об этом пишет...
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