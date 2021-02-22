В России автоцентры стали чаще просить клиентов расплачиваться за авто наличными

Источник материала: Onliner

Некоторые российские автоцентры в целях экономии на эквайринге просят клиентов расплачиваться за автомобили наличными деньгами (а не картами). Об этом пишет газета «Известия» .

Автомобильные дилеры не желают оплачивать банкам услуги безналичного расчета. На данный момент средняя ставка за эквайринг находится в интервале 1,33—3,5%. Как правило, автоцентры берут всю комиссию на себя, однако по финансовым причинам это могут позволить себе не все.

По данным Deita , в России есть крупные автоцентры, которые, наоборот, стараются продавать машины только с помощью карт. Это связано с тем, что на электронный расчет завязано начисление бонусов от банков. Также с помощью безнала начисляются баллы от импортера за программу трейд-ин.