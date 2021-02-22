Завершился ЧМ по биатлону. Вот пять главных сенсаций, которые точно не стоит пропускать

Источник материала: Tut.by

В словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону-2021. Кто из спортсменов удивил со знаком плюс, а кто из фаворитов провалился на ЧМ — в материале журналиста TUT.BY Виктории Ковальчук.



Фото из инстаграма Динары Алимбековой

Норвежцы Лагрейд и Экхофф — четырехкратные чемпионы мира

Главными героями словенского чемпионата мира, безусловно, стали норвежцы Стурла Холм Лагрейд и Тириль Экхофф. Они выиграли по четыре золотых медали. Лагрейд отпраздновал викторию в индивидуалке, масс-старте, мужской эстафете и миксте. Экхофф стала чемпионкой мира в спринте, пасьюте, женской и смешанной эстафетах, а также завоевала серебро супермикста и бронзу масс-старта.

Таким образом Тириль вырвалась в лидеры тотала среди женщин, а Стурла Холм прочно закрепился на второй позиции вслед за Йоханнесом Бё.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

На вопрос, что помогло Экхофф выдать такой впечатляющий турнир, норвежка ответила следующим образом:

— Первая причина — это Патрик Оберэггер (тренер женской сборной Норвегии. — TUT.BY). Он номер один. Он присутствует на каждой тренировке, он помог мне увеличить процент попаданий. Он тот, кого я на 100 процентов могу поблагодарить за то, что стала лучшей биатлонисткой. Вторая причина — возраст. Я начинаю стареть. У меня за плечами немало лет, — подчеркнула Тириль. — И третья причина — это команда. У нас отличная команда, которая всегда поддержит. На тренировках часто возникают проблемы, которые я не могу решить самостоятельно, и мне помогают. В том числе это и помощь сервисменов.

Кстати, Экхофф была близка к тому, чтобы повторить прошлогодний успех Марты Олсбю-Ройзеланд, собравшей коллекцию из семи медалей на ЧМ-2020. Тириль для такого результата не хватило одной награды.

Для Лагрейда, который проводит первый полноценный сезон на Кубке мира в карьере, такой успех на ЧМ, по его словам, иначе как безумием не назовешь.



Фото из инстаграма Стурлы Лагрейда

— Я мечтал о медали чемпионата мира, возможно, личной, — скромничал Стурла. — А сейчас у меня четыре золота. Это превосходит самые безумные фантазии. Я не думал и не мечтал о таком. Я попытался не сильно фокусироваться на том, что это ЧМ, и делать все, как на тренировке, и, судя по всему, это сработало. Продолжу так в будущем.

Йоханнес Бё без личного золота

А вот король мужского биатлона Йоханнес Бё покинул Поклюку без личного золота в кармане. Йоханнес не был достаточно хорош, чтобы навязать мощную конкуренцию молодому и голодному Лагрейду.



Фото из инстаграма Йоханнеса Бё

— Этот чемпионат, к сожалению, не стал моим. Все время что-то не получалось, — подводя итоги, сказал Бё-младший. — Не стану жаловаться, но мне хотелось гораздо большего. Стурла устанавливает новый стандарт в команде, какой нам раньше и не снился. Он делает это благодаря стрельбе. Нам очень повезло, что мы можем быть частью этого и чему-то поучиться. То, что он продемонстрировал, просто грандиозно.

Бё также отметил, что борьба за БХГ в этом сезоне обещает быть очень интересной.

— Совершенно очевидно, что Стурлу будет непросто опередить в общем зачете Кубка мира. Так что немного больно, когда он побеждает, а я становлюсь восьмым, — признался после масс-старта чемпионата мира Йоханнес Бё.

Впрочем, промежуточный лидер тотала не остался в Словении без медалей. Рыжий Бё взял два золота — в мужской и смешанной эстафетах, а также выиграл серебро супермикста и бронзу в пасьюте.



Фото из инстаграма Йоханнеса Бё

А еще Йоханнесу удалось повторить выдающийся результат Эмиля Хегле Свендсена, став 12-кратным чемпионом мира по биатлону.

Новые чемпионы — темные лошадки

Среди чемпионов мира в этом году оказались спортсмены, победы которых можно назвать едва ли не сенсационными. Речь о шведе Мартине Понсилуоме и чешке Маркете Давидовой. Если Понсилуома еще дважды в текущем сезоне заезжал на подиум (стал третьим в спринте Контиолахти и вторым — в масс-старте Хохфильцена), то Давидова ни разу за сезон не поднималась на пьедестал.



Фото из инстаграма Маркеты Давидовой

После победы в спринте Поклюки Мартин Понсилуома признался , что за этой медалью скрывается огромная проделанная работа.

— Я невероятно счастлив, знаю, сколько труда было вложено в этот успех. Идеально одержать свою первую победу здесь, на чемпионате мира. Мобильный звонит не переставая, я не успеваю отвечать.

Молодой швед также подчеркнул, что перед победной гонкой получил ценные наставления от своего отца.

— Он сказал, что нужно начинать быстро, но контролируемо. Постараться ускориться на втором и третьем круге. Они, наверное, очень рады там дома и отпразднуют успех с просекко. Я бы не добился этой победы без папы, он значит все для меня. Жаль, что он не смог присутствовать здесь, это было бы совершенно фантастически.



Фото из инстаграма Мартина Понсилуомы

Маркета Давидова выиграла золото в индивидуальной гонке, пройдя четыре огневых рубежа без единого промаха. Интересно, что до этого ЧМ чешка всегда заявляла, что считает себя куда более классной гонщицей, чем стрелком. Благодаря первому месту в индивидуалке Давидова поднялась в топ-10 общего зачета Кубка мира (любопытный профайл этой биатлонистки можно почитать тут ).

Первая личная медаль Беларуси за 10 лет, которую принесла не Домрачева

Безусловно, белорусской сенсацией стала бронза Анны Солы в спринтерской гонке. Дело в том, что за последние 10 лет личные медали Беларуси на ЧМ по биатлону приносила исключительно Дарья Домрачева.



Фото из инстаграма Анны Солы

Сола прошла гонку на 7,5 километра без единого промаха и уступила победительнице Тириль Экхофф меньше 15 секунд. После завоевания награды белоруска призналась , что готовилась к этой медали с начала сезона.

А еще подчеркнула, что две стрельбы на ноль удались ей впервые в текущем сезоне.

— Вначале я выдохнула, что прошла мимо штрафных кругов. Было желание бороться. Последний круг был очень тяжелым. Я сделала все, что могла, — сказала Сола.

Анна с подругами по команде также была близка к подиуму и в женской эстафете. Сола и Алимбекова блестяще провели свои этапы, вытащив Беларусь в лидеры гонки. Однако финишеру Елене Кручинкиной не удалось сохранить место в тройке — в итоге белоруски стали четвертыми.



Фото из инстаграма Анны Солы

Общее впечатление от чемпионата мира в Поклюке Сола смазала лишь в заключительной гонке первенства. Белоруска насобирала аж 11 (!) штрафных кругов и финишировала на последнем 30-м месте. Что именно стало причиной рассыпавшейся стрельбы — волнение или технические неполадки — пока остается только гадать.

Взлет экс-белоруски Блашко

Успехом на чемпионате мира-2021 отметилась еще одна уроженка Беларуси, а ныне биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко. Она взяла бронзу в женской эстафете, таким образом положив в копилку первую взрослую медаль мирового уровня.



Фото из инстаграма Дарьи Блашко

Ранее Блашко выигрывала золотые медали на юниорском «мире», представляя Беларусь. Почему спортсменка сменила гражданство и с 2019-го выступает на Кубке мира за украинскую сборную (от этого ее не смог отговорить даже Александр Лукашенко) — мы подробно рассказали в отдельном материале .