Завершился ЧМ по биатлону. Вот пять главных сенсаций, которые точно не стоит пропускать

В словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону-2021. Кто из спортсменов удивил со знаком плюс, а кто из фаворитов провалился на ЧМ — в материале журналиста TUT.BY Виктории Ковальчук.
Норвежцы Лагрейд и Экхофф — четырехкратные чемпионы мира
Главными героями словенского чемпионата мира, безусловно, стали норвежцы Стурла Холм Лагрейд и Тириль Экхофф. Они выиграли по четыре золотых медали. Лагрейд отпраздновал викторию в индивидуалке, масс-старте, мужской эстафете и миксте. Экхофф стала чемпионкой мира в спринте, пасьюте, женской и смешанной эстафетах, а также завоевала серебро супермикста и бронзу масс-старта.
Таким образом Тириль вырвалась в лидеры тотала среди женщин, а Стурла Холм прочно закрепился на второй позиции вслед за Йоханнесом Бё.
На вопрос, что помогло Экхофф выдать такой впечатляющий турнир, норвежка ответила следующим образом:
— Первая причина — это Патрик Оберэггер (тренер женской сборной Норвегии. — TUT.BY). Он номер один. Он присутствует на каждой тренировке, он помог мне увеличить процент попаданий. Он тот, кого я на 100 процентов могу поблагодарить за то, что стала лучшей биатлонисткой. Вторая причина — возраст. Я начинаю стареть. У меня за плечами немало лет, — подчеркнула Тириль. — И третья причина — это команда. У нас отличная команда, которая всегда поддержит. На тренировках часто возникают проблемы, которые я не могу решить самостоятельно, и мне помогают. В том числе это и помощь сервисменов.
Кстати, Экхофф была близка к тому, чтобы повторить прошлогодний успех Марты Олсбю-Ройзеланд, собравшей коллекцию из семи медалей на ЧМ-2020. Тириль для такого результата не хватило одной награды.
Для Лагрейда, который проводит первый полноценный сезон на Кубке мира в карьере, такой успех на ЧМ, по его словам, иначе как безумием не назовешь.
— Я мечтал о медали чемпионата мира, возможно, личной, — скромничал Стурла. — А сейчас у меня четыре золота. Это превосходит самые безумные фантазии. Я не думал и не мечтал о таком. Я попытался не сильно фокусироваться на том, что это ЧМ, и делать все, как на тренировке, и, судя по всему, это сработало. Продолжу так в будущем.
Йоханнес Бё без личного золота
А вот король мужского биатлона Йоханнес Бё покинул Поклюку без личного золота в кармане. Йоханнес не был достаточно хорош, чтобы навязать мощную конкуренцию молодому и голодному Лагрейду.
— Этот чемпионат, к сожалению, не стал моим. Все время что-то не получалось, — подводя итоги, сказал Бё-младший. — Не стану жаловаться, но мне хотелось гораздо большего. Стурла устанавливает новый стандарт в команде, какой нам раньше и не снился. Он делает это благодаря стрельбе. Нам очень повезло, что мы можем быть частью этого и чему-то поучиться. То, что он продемонстрировал, просто грандиозно.
Бё также отметил, что борьба за БХГ в этом сезоне обещает быть очень интересной.
— Совершенно очевидно, что Стурлу будет непросто опередить в общем зачете Кубка мира. Так что немного больно, когда он побеждает, а я становлюсь восьмым, — признался после масс-старта чемпионата мира Йоханнес Бё.
Впрочем, промежуточный лидер тотала не остался в Словении без медалей. Рыжий Бё взял два золота — в мужской и смешанной эстафетах, а также выиграл серебро супермикста и бронзу в пасьюте.
А еще Йоханнесу удалось повторить выдающийся результат Эмиля Хегле Свендсена, став 12-кратным чемпионом мира по биатлону.
Новые чемпионы — темные лошадки
Среди чемпионов мира в этом году оказались спортсмены, победы которых можно назвать едва ли не сенсационными. Речь о шведе Мартине Понсилуоме и чешке Маркете Давидовой. Если Понсилуома еще дважды в текущем сезоне заезжал на подиум (стал третьим в спринте Контиолахти и вторым — в масс-старте Хохфильцена), то Давидова ни разу за сезон не поднималась на пьедестал.
После победы в спринте Поклюки Мартин Понсилуома признался, что за этой медалью скрывается огромная проделанная работа.
— Я невероятно счастлив, знаю, сколько труда было вложено в этот успех. Идеально одержать свою первую победу здесь, на чемпионате мира. Мобильный звонит не переставая, я не успеваю отвечать.
Молодой швед также подчеркнул, что перед победной гонкой получил ценные наставления от своего отца.
— Он сказал, что нужно начинать быстро, но контролируемо. Постараться ускориться на втором и третьем круге. Они, наверное, очень рады там дома и отпразднуют успех с просекко. Я бы не добился этой победы без папы, он значит все для меня. Жаль, что он не смог присутствовать здесь, это было бы совершенно фантастически.
Маркета Давидова выиграла золото в индивидуальной гонке, пройдя четыре огневых рубежа без единого промаха. Интересно, что до этого ЧМ чешка всегда заявляла, что считает себя куда более классной гонщицей, чем стрелком. Благодаря первому месту в индивидуалке Давидова поднялась в топ-10 общего зачета Кубка мира (любопытный профайл этой биатлонистки можно почитать тут).
Первая личная медаль Беларуси за 10 лет, которую принесла не Домрачева
Безусловно, белорусской сенсацией стала бронза Анны Солы в спринтерской гонке. Дело в том, что за последние 10 лет личные медали Беларуси на ЧМ по биатлону приносила исключительно Дарья Домрачева.
Сола прошла гонку на 7,5 километра без единого промаха и уступила победительнице Тириль Экхофф меньше 15 секунд. После завоевания награды белоруска призналась, что готовилась к этой медали с начала сезона.
А еще подчеркнула, что две стрельбы на ноль удались ей впервые в текущем сезоне.
— Вначале я выдохнула, что прошла мимо штрафных кругов. Было желание бороться. Последний круг был очень тяжелым. Я сделала все, что могла, — сказала Сола.
Анна с подругами по команде также была близка к подиуму и в женской эстафете. Сола и Алимбекова блестяще провели свои этапы, вытащив Беларусь в лидеры гонки. Однако финишеру Елене Кручинкиной не удалось сохранить место в тройке — в итоге белоруски стали четвертыми.
Общее впечатление от чемпионата мира в Поклюке Сола смазала лишь в заключительной гонке первенства. Белоруска насобирала аж 11 (!) штрафных кругов и финишировала на последнем 30-м месте. Что именно стало причиной рассыпавшейся стрельбы — волнение или технические неполадки — пока остается только гадать.
Взлет экс-белоруски Блашко
Успехом на чемпионате мира-2021 отметилась еще одна уроженка Беларуси, а ныне биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко. Она взяла бронзу в женской эстафете, таким образом положив в копилку первую взрослую медаль мирового уровня.
Ранее Блашко выигрывала золотые медали на юниорском «мире», представляя Беларусь. Почему спортсменка сменила гражданство и с 2019-го выступает на Кубке мира за украинскую сборную (от этого ее не смог отговорить даже Александр Лукашенко) — мы подробно рассказали в отдельном материале.