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EPAM стала самой крупной ИТ-компанией в Украине по количеству сотрудников

22.02.2021 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинское издание DOU составило топ-50 крупнейших ИТ-компаний Украины по количеству специалистов на январь 2021 года. Первое место заняла EPAM Ukraine.


Источник: DOU

Отмечается, что за последние полгода количество специалистов в EPAM выросло на 2000 человек, что дало возможность пересечь черту в 10 тысяч сотрудников.

В самой компании отмечают, что во второй половине 2020 года начали сотрудничество с рядом новых больших клиентов, в частности, из сферы охраны здоровья. Кроме того, EPAM стала работать со специалистами по всей Украине, даже в тех городах, где нет физических представительств компании. Была запущена платформа EPAM Anywhere по быстрому подбору проектов для специалистов, которые «отдают предпочтение гибкому формату сотрудничества».

«Темпы привлечения новых талантов в EPAM Ukraine во втором полугодии является рекордными как для украинской локации за все время ее существования, так и для всей компании», — отмечает издание.

 
 
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