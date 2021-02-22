«Многие крутят у виска». Витеблянка думала уехать с мужем и детьми в Польшу, но выбрала деревню

Источник материала: Tut.by

Что выбрать: жить одной с тремя детьми в деревне в доме, требующем капитального ремонта? Или переехать с мужем в Польшу и быть уверенной в завтрашнем дне? Витеблянка Оксана выбрала непопулярный путь, но о своем решении не жалеет. Какие мотивы двигали ею и какие преимущества жизни в белорусский деревне по сравнению с городом и другой страной она видит — в материале REALTY.TUT.BY.





Оксане — 39, у нее трое детей: 13 лет, 4 года, младшему — 4 месяца. У женщины два высших образования, одно из них — педагогическое. Детство и большую часть жизни прожила в Витебске в обычной городской квартире.

— Я была стандартным асфальтным ребенком, который приезжал в деревню к бабушке только на выходные. Никакого отношения к земле никогда не имела. Периодически нас с братьями и сестрами, конечно, заставляли грядки полоть, и это не вызывало восторга. Всегда старались слинять с такой работы.

Уже будучи взрослой, Оксана все еще не знала, что такое лопата и грабли. А теперь она — деревенский житель, который о городе и слышать ничего не хочет.

Открыла студию пилонного спорта. И — уехала в деревню

Городская жизнь у Оксаны не была рутинной. Помимо работы по специальности она находила интересные для себя занятия. Сначала увлеклась восточными танцами.

— А потом я настолько серьезно увлеклась пилонным спортом, что решила рискнуть и открыть свою студию. Это был 2011 год: в стране кризис, зарплаты резко упали, доллар рухнул. А у меня не было сбережений и клиентуры.

Но Оксане удалось не только открыть студию, но и позже переехать в другое помещение и расшириться. Дела шли в гору: клиентская база росла, а участники студии на конкурсах и фестивалях стали получать призовые места.

— Потом появился интерес к йоге. Я обучилась на инструктора, и первой в Витебске получила сертификат на проведение занятий по воздушной йоге. А потом стала погружаться в йогатерапию и поступила в Институт восточных методов реабилитации в Питере на йогатерапевта.

Но в один момент жизнь Оксаны неожиданно и круто изменилась. В 2013 году у нее умерла бабушка. Она оставила внучке дом в деревне Подберезье в 10 километрах от Витебска.





— У меня тогда было стрессовое состояние. Я поехала в тот дом, а там — так хорошо, так тихо. Постепенно наводила в нем порядок и одновременно восстанавливалась после такой сильной утраты. И через какое-то время — даже не заметила, как это произошло — наступило единение с домом и жизнью в деревне.

Собиралась переехать с мужем в Польшу, но осталась в деревне

Оксана вышла замуж, когда поселилась в деревне. С супругом осталась жить в бабушкином доме. Говорит: с мужем прекрасно ладили, поддерживали друг друга в творческих начинаниях.

— Но ему никогда не была близка жизнь в деревне. Он старался, но однажды понял, что хочет уехать. Он талантливый, работал видеографом. Чтобы реализовать себя, переехал в Польшу.

Поначалу Оксана хотела поехать за ним: учила польский и ждала, когда муж обустроится на новом месте и потом заберет семью.





— Я готовилась, но мне было настолько плохо внутренне. Я не могла себя до конца убедить, что мне это нужно, что я этого действительно хочу. Уговаривала себя, что да, там материальное положение лучше, там быстрее заработаю на учебу в Питере, смогу открыть студию и работать.

Оксана уговаривала себя долго. Но поняла, что не уговорит. И предложила мужу развод.

— Понимала, что он сюда категорически не хочет. Это не его, здесь ему некомфортно, здесь он не найдет себя, не сможет реализовать свой потенциал.

Так Оксана осталась в Беларуси. С детьми и в доме, который на тот момент находился в аварийном состоянии. А из-за развода и финансовых трудностей на какое-то время пришлось оставить учебу.

Оказалась в доме без отопления, с крышей в аварийном состоянии

Дом представлял собой деревянный сруб 1963 года постройки площадью чуть более 40 «квадратов». Канализации не было, газа тоже.

— Отопление было печное. В доме стояло две печки. Когда приехала, не умела ими пользоваться. Перетопила, и печи вышли из строя. Тогда сделала газовое отопление.

Еще к дому подвели воду — водоснабжение в деревне централизованное. А вот канализации пока нет: здесь пользуются биотуалетом, а вода из раковины через шланг уходит на улицу.





Дом немного расширили: сделали пристройку, и сейчас его общая площадь составляет 59 квадратных метров.

В год развода в доме зимой случилась авария. По словам Оксаны, в котле упало давление, после чего он перестал греть и все трубы и батареи замерзли, а потом лопнули.





— Я осталась в доме без отопления, крыша была в аварийном состоянии. Но я решила — беру ответственность на себя и остаюсь. Были холод, финансовая необеспеченность. Но я понимала, что выстою.

Овладела бензопилой, дрелью, перфоратором, болгаркой, бензобуром, электролобзиком

Лишних денег в семье не было, ремонт пришлось делать своими силами. В доме сыпался потолок, его нужно было реставрировать.

— Когда позвонила специалистам и спросила, сколько это будет стоить, мне назвали цену, равную стоимости пилы. Я подумала, что пила мне еще пригодится. Тогда сама сделала демонтаж крыши, сорвала доски, убрала керамзит и опилки, которые были внутри. Сама сняла пол.

Оксана признается: поначалу заниматься такими работами было страшно. Но потом появился адреналин.



Дрова Оксана тоже пилит сама

Со временем Оксана купила болгарку, дрель, бензопилу, шуруповерт, перфоратор, электролобзик и научилась ими пользоваться. А еще брала в аренду электробур. И хочет купить сварочный аппарат.

— Ремонт в доме сделала практически полностью сама. Единственное — сосед помог выставить по уровню доски пола. Я научилась шпатлевать, красить и получаю от этого искреннее удовольствие. Так не теряешь интереса к жизни.





О прелестях жизни в деревне

Деревня Подберезье небольшая, но постепенно расстраивается — сельсовет активно выделяет участки.

К тому же место это вполне развитое. Здесь есть магазин, раз в неделю вывозят мусор. В километре — остановка городского автобуса и маршрутки.





Старший ребенок Оксаны с нынешнего учебного года ходит в местную школу в седьмой класс. До этого учился в Витебске в гимназии. Но сейчас там была бы вторая смена, и ребенку пришлось бы возвращаться из города на автобусе, который отправляется в 22.00. А машины в семье нет.

Вопросы медицины тоже решаемы: Оксана и дети обслуживаются в городской поликлинике.





Обустройство быта — это хорошо. Но главное — это ощущение жизни в деревне. Оксана рассказывает, что поняла это, когда попала сюда.

— В городе мы оторваны от ощущения жизни. Мы не успеваем это все наблюдать. Здесь же утром выходишь, становишься босыми ногами, встречаешь рассвет, делаешь глубокий вдох — есть ощущение, что ты живая частичка. Здесь видишь, что посадил зерно, зерно через какое-то время дает всходы. Здесь никогда ничего не застывает, что-то постоянно меняется. Даже каждый день пахнет по-новому: какая-то трава распустилась, и завтра запах уже не тот, что был вчера.





Оксана говорит, что гнаться за материальными благами теперь противоречит ее убеждениям. Она признается: многие крутят пальцем у виска и не понимают. Иногда и у нее самой возникают сомнения. Но в деревне «силы автоматически появляются, их дает земля».

— Ты выходишь на улицу, дышишь, работаешь, физически становишься намного здоровее. Какая-то работа есть постоянно. То веточки надо подгрести, то траву покосить, то деревья обрезать, то еще что-то. Работаешь на улице и дышишь, кислород транспортируется к клеткам ткани — ты становишься здоровее.





О мечте и глобальных целях

Во время второго декретного отпуска Оксана увлеклась шитьем. Начала шить для детей, потом появились заказы.

— Я все просчитала и решила: надо создать марку. Понимаю, что рынок перенасыщен, у меня нет швейного образования, нет денег, нет возможностей для получения кредита. Но я решила поставить цель — развить бизнес и обеспечить финансовую стабильность. Все ради того, чтобы снова открыть студию йоги с уклоном в йогатерапию и закончить учебу в Питере.





Чтобы не отойти от поставленной цели, Оксана зарегистрировала торговый знак — так не будет повода свернуть назад. Также она наладила связи с поставщиками, закупила оборудование, заключила договор аренды на торговую точку.

— Теперь мне надо найти кредит и развить это дело. Хочу вывести его на всебелорусский уровень. Потому что, если ставить цель, то ставить большую.

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