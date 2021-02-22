Суровый север: дети в Норильске ходят в школу через тоннель в сугробе

Источник материала: Tut.by

Суровые зимы в Норильске и огромные сугробы — это не только ужасные неудобства, но и повод проявить смекалку и изобретательность. Например, дети из местной школы вырыли в одном из сугробов тоннель, чтобы попасть в школу. Как говорит мама учащегося на видео: «Так ребенок ходит в школу, потому что по-другому далеко обходить. Другого пути пока нет».