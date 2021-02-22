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Грустная улыбка дня: «Почему молчит Нобелевский комитет?»
22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Иронизируют не только в Байнете, но и Рунете.
«Тут внезапно выяснилось, что Лукашенко умеет передавать свою энергию через рукопожатие. Почему молчит Нобелевский комитет?», — задается вопросом популярный политический российский телеграм-канал «ЪЪ».
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Иронизируют не только в Байнете, но и Рунете.
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