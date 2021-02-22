Кузнецов: «Путин не рассматривает варианты, при которых он уйдет из власти, а Лукашенко останется»

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Чем опасны для России глобальные интеграционные проекты с Беларусью?





Кортеж белорусского правителя едет на переговоры с российским коллегой. 22 февраля, фото Пул первого

— Отношения Беларуси и Россиии сейчас опять вошли в стадию закулисных торгов по поводу каких-то конкретных уступок, которые Россия будет требовать от Лукашенко взамен на лояльность и ту поддержку, которая ему оказывается, — отметил политический эксперт Петр Кузнецов в эфире ОГП-ТВ . — Но та формула, та матрица, в которой в последние годы существовали отношения Беларуси и России, — этих бесконечных торгов, сейчас она осложняется не только внутренним кризисом в Беларуси, но и кризисом внешеполитической легитимности Беларуси. Потому что сейчас режим Лукашенко имеет совсем не те позиции, которые он имел еще год назад.

Здесь есть несколько подводных камней и для Лукашенко, и для Путина. Для Путина есть определенные риски в глобальных интеграционных проектах. Мы знаем, что, например, «Акт о демократии в Беларуси», котороый был принят в США, в случае неких углубленных процессов с участием нелигитимного режима Лукашенко может повлечь новые санкции против Росиии со стороны Америки.

И много, конечно, сложностей у самого белорусского правителя в связи с тем, что он уже не имеет таких крепких стопроцентных позиций внутри страны и не может представать перед Путиным, как однозначный хозяин этой территории и этого народа.

Основатель «Сильных новостей» отмечает, что исходя из своей ослабленной позиции, в качестве главного предмета торга Лукашенко будет предлагать Кремлю прозападный вектор своих оппонетов.

— Единственное, что он может сегодня продавать — это попытку выставить своих оппонентов исключительно проевропейскими прозападными политиками.

Лукашенко будет настаивать на том, что является единственным союзником России внутри Беларуси. И это единственный аргумент, который он может серьезно продавать.

Военное сотрудничество сложно использовать в торге. Есть риск остаться неправильно понятым, риск того, что в Москве эти аргументы могут воспринять как шантаж. А это, в свою очередь, может иметь достаточно тяжелые последствия.

Когда дело касается таких вещей, Россия может быть очень решительной и жесткой, как в случае с Крымом. По одной из версий, главным мотивом «отжать» Крым было не потерять свое военно-морское присутствие в регионе, — напомнил Петр Кузнецов.

Он полагает, что основными темами переговоров в Москве станут, в первую очередь, деньги, «хоть Лукашенко и отрицает это», и политические реформы, «которые хотела бы видеть здесь Москва».

— Если вопрос о деньгах, скорее всего, будет максимально зажевывать и растягивать Путин, то вопрос о политических реформах будет затягивать и заминать Лукашенко.

Этот разговор не будет иметь прямые последствия на положение протестующих и недовольных белорусов, скорее всего, мы увидим последствия этой встречи в среднесрочной перспективе, — отметил эксперт.

Предполагаемую встречу Лукашенко с Медведевым он считает подтверждением того, что повестка переговоров не будет однозначной.

— В период президентства Медведева отношения между Минском и Москвой ухудшились до низшего уровня. Невозможно вспомнить, чтобы из уст Медеведа в отношении действующей белорусской власти звучало что-то хорошее. Я думаю, что они с Путиным распредили роли «хорошего и плохого полицеского».

И, мне кажется, здесь есть момент дипломатии. В публичное пространство специально выводят каки-то заявления Медведева по Беларуси, чтобы дать понять, что рассматриваются и плохие сценарии, и что они возможны.

И планы провести еще встречу Медведева с Лукашенко — это однозначный сигнал Лукашенко о том, что, как минимум, сейчас есть две повестки, — говорит политический эксперт.

Неоднозначным, по его мнению, будет и ответ еще на один вопрос, который не смогут не затронуть правители двух стран, — транзит власти.

— Я убежден, что Путин не рассматривает варианты, при которых он в какой-то момент уйдет из власти, а Лукашенко останется руководителем Беларуси, и при этом будет существовать Союзное государство.

Я практически не сомневаюсь в том, что Путин считает, что Лукашенко должно не стать раньше, чем его самого. В Кремле оптимально видят, чтобы на всем союзном пространстве — Беларусь, Казахстан, сама Россия — транзиты прошли примерно как в Казахстане, очень ровно, мягко, с сохранением власти влияния и местных элит, и Москвы.

Но Лукашенко сегодня ни в какую не хочет действовать в этих рамках. И, я думаю, пока он здоров и на свободе, он и не захочет.

Поэтому напряжение между Кремлем и Лукашенко относительно вопроса транзита власти, относительно вопроса обеспечения преемственности будет со временем нарастать. Я не сомневаюсь в том, что Путин способен покинуть свой пост под определенного вида гарантии, и уверен в том, что он готовится к этому.

И одновременно я уверен в том, что Лукашенко не способен покинуть свой пост, поэтому со временем здесь мы увидим еще много конфликтов, — предупреждает эксперт.

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