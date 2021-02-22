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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За пикет на 16-м этаже в своей квартире минчанина арестовали на 10 суток Протокол был составлен за «пикетирование с целью выражения своих политических взглядов».

Протокол по ст. 23.34 КоАП был составлен за «пикетирование с целью выражения своих политических взглядов», за флаг на окне, сообщаетСам Сергей на суде вину не признал, так как считает, что 16 этаж — «не самое удачное место для пикетирования». Более того, по его словам, окна выходят на поле, дорогу и теплицы. Само полотно бело-розово-белое и используется в качестве шторы c солнечной стороны.Судьярешила, что это флаг, т.е. незарегистрированная символика, ипикетировал. В итоге, минчанина приговорили к аресту на 10 суток.