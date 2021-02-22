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Польские пограничники и налоговики пресекли крупнейшую в истории контрабанду сигарет из Беларуси

22.02.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники Подляского пограничного отряда и подляского отдела Национальной налоговой администрации пресекли контрабанду более 1,8 млн пачек сигарет на белорусско-польском погранпереходе «Кузница», сообщается на сайте Пограничной службы Польши.

Польские пограничники и налоговики пресекли крупнейшую в истории контрабанду сигарет из Беларуси

Отмечается, что при детальном осмотре двух польских грузовиков, въезжавших в страну, было обнаружено, что в их прицепах «вместо заявленных досок лежит огромное количество сигарет без польских акцизных марок» — 927,5 тыс. и 918 тыс. пачек ориентировочной общей стоимостью 27,6 млн злотых (около 7,4 млн долларов).

«Это самая крупная когда-либо предпринимавшаяся попытка контрабанды сигарет через польские пограничные переходы. <…> Если бы незаконные товары были проданы, государственная казна потеряла бы более 44,8 млн злотых (около 12,1 млн долларов)», — говорится в сообщении.

Трое граждан Польши 19, 21 и 55 лет — двое водителей и сменщик — были задержаны и арестованы по решению суда на три месяца. Им грозит лишение свободы до 10 лет.

Сотрудники Подляского погранотряда начали в отношении них расследование. Изъятые сигареты и транспортные средства приобщены к материалам дела. Кроме того, сотрудники погранотряда обнаружили изменение кузовного номера одной из машин.

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Сотрудники Подляского пограничного отряда и подляского отдела Национальной налоговой администрации пресекли контрабанду более 1,8 млн пачек сигарет на...
 
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