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Фотофакт. Лукашенко под большой охраной отправился на встречу с Путиным
Источник материала: Навiны
В самое ближайшее время Александр Лукашенко проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Они встретятся в Красной поляне.
На опубликованном фото кортеж Лукашенко направляется к месту переговоров.
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В самое ближайшее время Александр Лукашенко проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
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